Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement à l'approche de la décision de la Fed

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,18%, S&P 500 +0,22%, Nasdaq +0,44%

* On attend la décision de la Fed et les commentaires de Warsh

* Recul des cours du pétrole: le Brent perd plus de 1%

(Mise à jour des cours)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont tenté de se redresser mercredi après deux jours de baisse, la baisse des cours du pétrole ayant apporté un certain soulagement dans l'attente tendue de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

Cette décision, dont l'annonce est prévue à 14h, sera déterminante pour le moral des investisseurs à un moment où la hausse des rendements des bons du Trésor, l'inflation et l'escalade du conflit au Moyen-Orient ont freiné l'appétit pour le risque.

Les investisseurs devraient également se concentrer sur les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh, après la décision , à la recherche d’indices sur les perspectives d’inflation et la trajectoire probable des taux.

Si les traders estiment à près de 93% la probabilité d’une hausse, selon l’outil CME FedWatch, l’incertitude persiste.

Le président de la Fed, Warsh, a été nommé par le président américain Donald Trump dans l’espoir qu’il réduirait les taux d’intérêt. Si la banque centrale maintient ses taux inchangés, cela pourrait remettre en cause sa crédibilité, d’autant plus que Warsh a déclaré qu’il restait déterminé à maîtriser les pressions sur les prix, selon les analystes.

“Nous pensons que les anticipations du marché concernant une hausse des taux sont peut-être trop optimistes”, a déclaré Yung-Shin Kung, directeur et responsable des investissements chez Mast Investments.

Une hausse des taux pourrait s’avérer un outil peu efficace pour s’attaquer aux principaux facteurs à l’origine de l’inflation, tels que les droits de douane et le développement des infrastructures d’intelligence artificielle, a-t-il ajouté.

À 6h50 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 93 points, soit 0,18%, ceux sur le S&P 500

EScv1 progressaient de 16,5 points, soit 0,22%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 126,75 points, soit 0,44%.

L'indice de référence S&P 500 .SPX avait reculé de 1,3% depuis le début du mois, à la clôture de mardi.

“Une certaine faiblesse du marché n’a rien de surprenant. Des baisses se sont généralement produites lors de périodes d’incertitude quant à l’orientation de la politique monétaire”, a écrit Brian Levitt, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco.

Les cours du pétrole ont baissé après que des informations indiquant que l’Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ont apaisé les inquiétudes concernant l’ampleur des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de plus de 1% à107,47 dollars, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont chutéde 2,1% à103,60 dollars.

Les valeurs du secteur de l'énergie étaient en baisse lors des échanges avant l'ouverture. Chevron CVX.N et ConocoPhillips COP.N ont reculé respectivement de 0,3% et 0,7%.

Les valeurs technologiques ont affiché des résultats mitigés: Nvidia NVDA.O a progressé de moins de 1% et Apple

AAPL.O est resté stable. Microsoft MSFT.O et Meta META.O ont légèrement reculé.

Un appel commun lancé par de hauts dirigeants du secteur de l’IA pour ralentir le développement de cette technologie a assombri les perspectives du secteur technologique, même si l’on ne sait pas encore très bien à quoi ressemblerait un tel ralentissement.

Dans le même temps, le titre Intel INTC.O a progressé de 3,5% avant l’ouverture de la Bourse, effaçant une partie de ses gains après avoir grimpé de plus de 5% plus tôt dans la journée. La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS a déclaré qu’aucun projet n’avait été confirmé concernant les discussions rapportées avec Intel pour la fabrication de puces mémoire aux États-Unis.