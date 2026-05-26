Les contrats à terme de Wall Street progressent, l'optimisme lié à l'IA l'emportant sur les risques liés au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,54 %, S&P 500 +0,78 %, Nasdaq +1,16 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs mènent la hausse

* Publication des chiffres de la confiance des consommateurs à 10 h (heure de l'Est)

(Mise à jour des cours) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont atteint des niveaux records mardi, rattrapant leur retard après un jour férié, l'optimisme concernant les valeurs liées à l'IA ayant compensé certaines inquiétudes liées aux pourparlers de paix au Moyen-Orient à la suite des récentes frappes américaines contre l'Iran.

L'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que Téhéran cherche à obtenir la libération de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l'étranger dans le cadre de l'accord en cours de négociation avec les États-Unis.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mardi que l'accord pourrait « prendre quelques jours », tandis que le président Donald Trump a indiqué lundi dans un message publié sur Truth Social que les pourparlers avec l'Iran se déroulaient « bien ».

« Les investisseurs semblent toujours disposés à acheter lors des baisses, partant du principe que le conflit finira par s'apaiser », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Le Brent a progressé jusqu'à 2 % et les marchés boursiers mondiaux ont fluctué, alors que l'incertitude persistait quant à la conclusion d'un accord visant à rouvrir la voie maritime dans le détroit d'Ormuz.

Les valeurs des semi-conducteurs, qui ont bondi grâce à la demande liée à l'IA, ont mené la hausse dans les échanges avant l'ouverture. Marvell Technology MRVL.O a progressé de 5,4 %, Micron MU.O a grimpé de 6,3 %, tandis qu'Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O ont gagné respectivement 2,9 % et 3 %.

À 6 h 34, les contrats à terme Dow E-minis YMcv1 gagnaient 273 points, soit 0,54 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis

EScv1 progressaient de 58,25 points, soit 0,78 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 342,5 points, soit 1,16 %.

Wall Street a atteint des niveaux records, les résultats optimistes et la confiance dans le commerce de l'IA ayant propulsé les actions à la hausse malgré le conflit en cours avec l'Iran.

L'indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI est devenu vendredi le dernier indice à atteindre un niveau record, le premier depuis le début de la guerre avec l'Iran, tandis que le S&P 500 .SPX a enregistré sa meilleure série de hausses depuis décembre 2023.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, la croissance des bénéfices du premier trimestre devrait s'établir à 29 % en glissement annuel, contre 16,1 % estimés il y a un mois, selon les données LSEG publiées vendredi.

Kevin Warsh a prêté serment en tant que président de la Réserve fédérale vendredi. Sa nomination intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant l'inflation, alimentées par la hausse des prix du pétrole, qui a renforcé les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire mondiale.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, avec une hausse de 25 points de base prévue en décembre.

Les données sur la confiance des consommateurs américains pour le mois de mai sont attendues plus tard dans la journée, la hausse des prix de l'essence due au conflit au Moyen-Orient devant peser sur le moral des consommateurs.

Parmi les valeurs en tête de peloton, l'action Joyy JOYY.O a bondi de 12 % après que la plateforme chinoise de streaming social en direct a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes.

L'action Pony AI PONY.O a grimpé de 11,1 % après que la société a annoncé son intention d'étendre sa flotte de robotaxis.