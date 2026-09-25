Les contrats à terme de Wall Street progressent, l'engouement pour l'IA atténuant les craintes liées à la hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,36%, S&P +0,37%, Nasdaq +0,69%

* Les fabricants de puces mènent la hausse avant l'ouverture

* Akamai Technologies s'envole grâce à un accord de 11,6 milliards de dollars avec Anthropic

* Comcast recule après la révision à la baisse de sa note par KeyBanc

* Meta frôle les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière grâce à une remontée de cinq semaines

(Mise à jour des cours, ajout des commentaires des analystes)

par Johann M Cherian et Avinash P

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, l’optimisme lié à l’IA ayant compensé les inquiétudes concernant les prix élevés du pétrole et la hausse des rendements des bons du Trésor, tandis que les investisseurs suivaient de près les chances d’un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment Advanced Micro Devices AMD.O , Marvell MRVL.O , Cerebras

CBRS.O et Intel INTC.O , ont chacune progressé de plus de 1%, menant ainsi les hausses avant l’ouverture. Les méga-capitalisations Tesla TSLA.O , Nvidia NVDA.O et SpaceX

SPCX.O ont également légèrement progressé.

Akamai Technologies AKAM.O a bondi de 18,5% après la conclusion d’un accord de 11,6 milliards de dollars portant sur des services cloud avec Anthropic, leader dans le domaine de l’IA.

L’optimisme lié à l’IA a été alimenté cette semaine par l’engouement des jeunes consommateurs pour l’application « Muse » de Meta META.O et son appareil intégré , baptisé « Charm ».

L'action Meta s'apprêtait à enregistrer une cinquième semaine consécutive de hausse — sa plus forte progression sur cinq semaines depuis fin janvier 2023 —, plaçant le géant des réseaux sociaux à moins de 1% de la barre des 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le titre était stable en pré-ouverture.

À 7 h 18 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 184 points, soit 0,36%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 29 points, soit 0,37%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 211,25 points, soit 0,69%.

Le secteur des services de communication .SPLRCL , qui comprend Meta, et celui de la technologie .SPLRCT ont enregistré les meilleures performances hebdomadaires parmi les secteurs du S&P 500 .SPX . L'indice de référence et le Nasdaq

.IXIC , à forte composante technologique, s'apprêtaient à afficher des hausses hebdomadaires.

Un rapport indiquant que les négociateurs américains et iraniens continuaient d’explorer une sortie progressive du conflit, qui impliquerait la réouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran et la levée du blocus économique par Washington, a contribué à soutenir le moral des marchés.

Cet optimisme a toutefois été tempéré par les craintes inflationnistes alimentées par la persistance des conflits en Iran et en Ukraine, ainsi que par la flambée de la dette publique. Les cours du Brent LCOc1 oscillaient au-dessus de 100 dollars le baril et le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR s’établissait à 5,1%.

“Même si une réouverture du détroit atténuerait les pressions sur les prix des matières premières et les craintes inflationnistes, elle ne les éliminerait pas complètement, car la crise inflationniste est liée aux produits pétroliers raffinés et pas uniquement au prix du pétrole”, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Les opérateurs estiment désormais à 71% la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base en octobre, contre environ 50% en début de semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les responsables politiques, notamment le président de la Fed de New York, John Williams, le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, et la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, devraient réaffirmer leur position restrictive en matière de politique monétaire lors de leurs interventions prévues plus tard dans la journée.

Le sommet américano-chinois, qui a été suivi de près , n’a donné aucun signe d’avancée majeure entre les deux superpuissances, si ce n’est la prolongation de leur trêve commerciale jusqu’au 10 janvier.

Les données sur les biens durables pour le mois d’août seront publiées à 8 h 30 (heure de l’Est), et l’indice définitif de confiance des consommateurs de l’université du Michigan sera dévoilé plus tard dans la journée.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, People

PPLI.O a bondi de 7,2% après la publication d’un article indiquant que MGM Resorts International MGM.N était en pourparlers concernant une offre d’achat sur la société de services en ligne. Comcast CMCSA.O a reculé de 1,4% après que KeyBanc a abaissé la note de la société de médias et de télécommunications à “sous-pondérer”.