Les contrats à terme de Wall Street progressent grâce aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient ; les débuts de SpaceX sous les projecteurs

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,86 %, S&P 500 0,67 %, Nasdaq 0,64 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, soutenus par les espoirs d'une fin imminente du conflit au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs se préparaient à l'entrée en bourse de SpaceX , la société d'Elon Musk, qui devrait constituer la plus grande introduction en bourse de l'histoire de Wall Street.

Les commentaires du président américain Donald Trump jeudi, laissant entendre qu'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être signé dès ce week-end, ont redonné confiance aux marchés mondiaux, même si Téhéran a déclaré qu'une décision finale était en suspens.

SpaceX devrait faire son entrée au Nasdaq plus tard dans la journée et se classer immédiatement au septième rang des plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, avec une valorisation potentielle de 1 750 milliards de dollars.

Le conglomérat, qui comprend également Starlink et xAI, a déjà bousculé certaines conventions de Wall Street . Des fournisseurs d'indices tels que le Nasdaq et FTSE Russell ont ajusté leurs critères d'admission pour son inclusion, tandis que la société a également fixé le prix de son action à 135 dollars, reflétant l'influence de Musk sur l'introduction en bourse.

Seuls environ 3 à 4 % des actions de SpaceX SPCX.O devraient être disponibles à la transaction, et comme la société n'est cotée que sur l'un des trois principaux indices américains, cela pourrait accroître la volatilité du marché.

Certains analystes ont également appelé à la prudence quant à ses fondamentaux.

« Dans l'état actuel des choses, les investisseurs achètent essentiellement une société dont l'activité principale est le lancement de satellites, qui reste sa principale source de revenus », a déclaré Ismael Garcia Puente, directeur adjoint de la stratégie d'investissement chez MAPFRE AM."

« Ses activités liées à la technologie et à l'IA sont encore déficitaires. Nous devons voir comment ces segments évoluent avant de pouvoir évaluer leur rentabilité à long terme. »

SpaceX a enregistré plus de 4 milliards de dollars de pertes annuelles l'année dernière.

Les actions d'autres sociétés spatiales ont grimpé en flèche ce trimestre à l'approche de l'introduction en bourse et étaient également en hausse vendredi avant l'ouverture des marchés.

Rocket Lab RKLB.O a gagné 7 %, Intuitive Machines LUNR.O a progressé de 7 % et Planet Labs PL.N a gagné 3,7 %, tandis que les fonds détenant des actions de SpaceX, tels que le Fundrise Innovation Fund VCX.N , ont progressé de 6,6 %, et que le Destiny Tech100 a bondi de 11,4 %.

À 5 h 55 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 439 points, soit 0,86 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 49,5 points, soit 0,67 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 190,5 points, soit 0,64 %.

Les trois principaux indices boursiers américains s'apprêtent à terminer la semaine sur une note modérée, marquée en grande partie par l'incertitude entourant le conflit avec l'Iran et les craintes que la remontée des valeurs liées à l'IA ne soit allée trop loin.

Le S&P 500 a perdu près de 3 % par rapport à son dernier record, et en début de semaine, l'indice technologique .SPRLCT a confirmé une correction. Plusieurs analystes ont suggéré qu'une partie de la faiblesse des actions américaines et du bitcoin pourrait s'expliquer par le fait que les traders réduisent leurs positions avant l'introduction en bourse de SpaceX.

Les données publiées en début de semaine suggéraient également que les pressions inflationnistes s'intensifiaient, alimentées par la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient.

Cependant, depuis les déclarations de Trump lors de la séance précédente, les prix du pétrole ont chuté sous la barre des 90 dollars le baril et les traders ont repoussé leurs prévisions de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale d'octobre à décembre, comme l'a montré l'outil FedWatch du CME Group."

Les compagnies aériennes telles qu'Alaska ALK.N et Delta

DAL.N ont chacune progressé de plus de 1 % grâce à la baisse des prix de l'énergie.

Adobe ADBE.O a chuté de 5,2 % après le départ de son directeur financier, Dan Durn.