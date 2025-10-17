Les contrats à terme de Wall Street chutent, les mauvais prêts accordés par les banques régionales rendant les investisseurs nerveux

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté vendredi, les inquiétudes croissantes concernant les risques et la détérioration de la qualité du crédit ayant déclenché un mouvement de vente dans les banques régionales, ce qui a encore affaibli la confiance des investisseurs, mise à mal par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

L'ETF SPDR S&P regional banking KRE.P a chuté de 1,9 % dans les échanges de pré-marché, prolongeant ses pertes après sa plus forte chute en une journée depuis plus de six mois.

La baisse a été déclenchée par Zions Bancorporation ZION.O qui a révélé une perte de 50 millions de dollars liée à deux prêts commerciaux et industriels, tandis que Western Alliance

WAL.N a déclaré avoir engagé une action en justice pour fraude par Cantor Group V, LLC.

Le repli a ravivé les inquiétudes concernant les normes de prêt laxistes dans un secteur déjà aux prises avec deux faillites automobiles, plus de deux ans après l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

Les actions de Zions ont chuté de 1,8 %, tandis que Western Alliance a perdu 2,8 % avant la cloche.

La banque d'investissement Jefferies JEF.N , qui a révélé son exposition à l'équipementier automobile en faillite First Brands, a chuté de 2,5 %, prolongeant son plongeon de 10,6 % de jeudi.

Les actions de certaines des principales banques américaines ont également chuté. JPMorgan JPM.N a chuté de 1,1% et Morgan Stanley MS.N a perdu 0,9%. Bank of America BAC.N et Citigroup C.N ont reculé de 1,8 % et 1,9 %, respectivement.

"Il pourrait s'agir d'incidents isolés, mais les inquiétudes concernant les créances douteuses et les mauvais crédits sont de plus en plus vives", a déclaré Neil Wilson, stratège chez Saxo Markets.

"Ajoutez à cela les inquiétudes concernant les guerres commerciales (l'édition de la semaine dernière) et le risque de bulle toujours croissant de l'IA et vous obtenez un petit cocktail d'excuses assez désagréable pour terminer la semaine en mode risk-off."

À 05:05 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 379 points, soit 0,82%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 73 points, soit 1,09%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 316,25 points, soit 1,27%.

Les investisseurs attendaient également des développements entre Washington et Pékin après l'escalade de leur guerre commerciale la semaine dernière.

Le président américain Donald Trump a menacé la Chine de droits de douane supplémentaires de 100 % à compter du 1er novembre, ainsi que d'autres nouvelles mesures commerciales à l'encontre de la deuxième économie mondiale à la suite des restrictions chinoises sur les exportations de minéraux de terres rares.

L'optimisme autour de l'IA et les attentes de réductions des taux d'intérêt américains ont propulsé Wall Street à des niveaux record cette année. Toutefois, les valeurs technologiques liées à l'IA, qui ont été parmi les plus importantes à contribuer à la hausse, ont également reculé vendredi.

Les solides bénéfices des grandes banques américaines cette semaine ont donné un ton optimiste au début de la saison des rapports du troisième trimestre. Toutefois, les valorisations des actions étant déjà élevées, les investisseurs font preuve de prudence.

Parmi les actions, Eli Lilly LLY.N a chuté de 4,4 % après que Donald Trump a déclaré qu'il ferait baisser les prix des médicaments amaigrissants.