AmEx plus optimiste sur ses objectifs annuels, mise sur les dépenses de fin d'année

Une carte de crédit devant le logo American Express

American Express (AmEx) a annoncé vendredi des prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d'affaires plus optimistes, ses clients aisés continuant de dépenser à l'approche des fêtes de fin d'année.

Les analystes s'attendent à ce qu'AmEx bénéficie des dépenses des clients à hauts revenus, en particulier pour les voyages et les achats de luxe, pendant les vacances de fin d'année et avec les soldes du "Black Friday" et du "Cyber Monday".

AmEx prévoit désormais un bénéfice par action compris entre 15,20 et 15,50 dollars (13,01 à 13,26 euros) pour l'exercice à fin 31 décembre, alors qu'il tablait auparavant sur 15 à 15,50 dollars.

Le chiffre d'affaires en 2025 devrait augmenter de 9% à 10%, contre des prévisions de 8% à 10% précédemment.

Les consommateurs qui disposent d'un revenu élevé n'ont pas encore réduit leurs dépenses, la plupart d'entre eux continuant à planifier leurs vacances et à acheter des articles discrétionnaires coûteux, ce qui protège AmEx du ralentissement général du secteur des paiements.

"La croissance des dépenses des titulaires de cartes s'est accélérée pour atteindre 8% après ajustement des effets de change, et nos indicateurs de crédit sont restés les meilleurs de leur catégorie", a déclaré le directeur général Stephen Squeri dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires d'AmEx a bondi de 11% pour atteindre le chiffre record de 18,4 milliards de dollars au troisième trimestre. Elle a enregistré un bénéfice trimestriel de 4,14 dollars par action, contre 3,49 dollars il y a un an.

Bien que certains risques de crédit apparaissent parmi les emprunteurs à faible revenu, les plus grands prêteurs du pays s'accordent à dire que le consommateur américain reste étonnamment résilient.

AmEx est moins exposé aux pressions car son activité reste centrée sur les titulaires de cartes qui affichent des taux de solvabilité (FICO) les plus élevés.

Les provisions consolidées pour pertes de crédit s'élevaient à 1,3 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,4 milliard de dollars il y a un an.

Le titre d'AmEx était en hausse de 1,3% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)