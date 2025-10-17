Une rencontre Trump-Poutine à Budapest? L'UE favorable si l'entrevue fait "avancer le processus de paix" avec l'Ukraine

La perspective d'une nouvelle rencontre entre les deux chefs d'Etat a été évoquée après un entretien jugé "très productif" par Donald Trump avec Vladimir Poutine.

( AFP / ELIJAH NOUVELAGE )

Quel sera le prochain acte du ballet diplomatique entre le Kremlin et l'administration Trump? La Commission européenne a accueilli favorablement vendredi la perspective d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest, à la condition qu'elle fasse "avancer le processus de paix" en Ukraine. "Toute réunion qui fait avancer le processus visant à instaurer une paix juste et durable en Ukraine est la bienvenue", a affirmé Olof Gill, porte-parole de l'exécutif européen.

"Nous vivons dans le monde réel"

Bruxelles a indiqué que les avoirs du président russe et de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov étaient actuellement gelés, mais qu'il ne "leur était pas spécifiquement interdit de voyager" dans l'UE.

Les présidents américain et russe ont convenu de se voir à Budapest, "dans les deux prochaines semaines", selon le président américain. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a relevé pour sa part qu'il restait auparavant de "nombreuses questions" à résoudre. Serguei Lavrov et Marco Rubio, les chefs des diplomaties russe et américaine, "vont s'appeler, se rencontrer et commencer à discuter (...) et il y a de nombreuses questions", a-t-il déclaré.

"Nous vivons dans le monde réel", a souligné de son côté Olof Gill. "Les réunions ne se déroulent pas toujours dans l'ordre ou le format que nous souhaiterions, mais si elles nous rapprochent d'une paix juste et durable pour l'Ukraine, alors nous devons les accueillir favorablement", a-t-il ajouté. Le président russe est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) en raison du transfert "illégal" d'enfants ukrainiens vers la Russie.