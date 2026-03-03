Les contrats à terme de Wall Street chutent, le conflit au Moyen-Orient alimentant les inquiétudes sur l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme en baisse: Dow 1,01%, S&P 500 1,05%, Nasdaq 1,33%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé, les investisseurs évaluant les retombées de l'intensification des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran et se préparant à la possibilité qu'une hausse des prix de l'énergie entraîne une augmentation de l'inflation.

Le conflit ne montrant aucun signe d'apaisement, le pétrole a bondi de 2,2 %, l'or a poursuivi sa hausse pour la cinquième séance consécutive, le dollar s'est raffermi et le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine.

Les États-Unis et Israël ont lancé une campagne aérienne contre l'Iran samedi, frappant Téhéran et tuant le guide suprême iranien Ali Khamenei. L'Iran et son mandataire, le Hezbollah, ont riposté, entraînant l'ensemble de la région du Golfe dans l'escalade du conflit.

Le président américain Donald Trump a cherché à justifier une guerre de grande envergure et ouverte, déclarant lundi que la campagne dépassait les attentes.

Les investisseurs se sont inquiétés du choc inflationniste qui pourrait résulter d'une pénurie d'énergie.

Le détroit d'Ormuz étant fermé au trafic maritime, une flambée des prix du pétrole pourrait rapidement se répercuter sur l'ensemble de l'économie, ce qui compliquerait les perspectives déjà incertaines de la Réserve fédérale, alors que les chiffres de l'inflation s'accumulent et que les décideurs politiques montrent des signes de divergence de points de vue.

Cette toile de fond a renforcé les attentes selon lesquelles il est peu probable que la Fed réduise ses taux d'intérêt dans un avenir proche.

L'attention se tourne maintenant vers une série de données américaines plus tard cette semaine, y compris les ventes au détail de janvier, les chiffres de l'emploi ADP et le rapport très surveillé sur les emplois non agricoles.

À 02:41 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 494 points, ou 1,01%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 72,5 points, ou 1,05%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 332,75 points, ou 1,33%.

Lundi, Wall Street a ouvert en baisse, mais a retrouvé son équilibre grâce à l'intervention des chasseurs de bonnes affaires, avec un retour de l'intérêt acheteur sur les valeurs phares de l'IA telles que Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O .

Les valeurs du secteur du voyage et des compagnies aériennes ont toutefois été malmenées par les annulations de vols, l'augmentation des coûts du carburant et les fermetures massives de l'espace aérien au Moyen-Orient. Le S&P 500 .SPX a terminé stable, le Nasdaq .IXIC a ajouté 0,4%, et le Dow .DJI a glissé de 0,1%.

Les marchés seront également à l'affût de nouveaux signaux de la part de la Fed, notamment en raison des récentes divisions sur la trajectoire des taux. John Williams, un membre votant, Jeffrey Schmid et Neel Kashkari devraient s'exprimer plus tard dans la journée.