Les contrats à terme de Wall Street chutent après l'échec des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran

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* Contrats à terme en baisse: Dow 0,42%, S&P 500 0,53%, Nasdaq 0,64%

Les contrats à terme de Wall Street ont glissé lundi, commençant la semaine sur une note modérée, après que les négociations entre les États-Unis et l'Iran au cours du week-end n'ont pas abouti à un accord pour mettre fin à la guerre.

Ces baisses indiquent que le cessez-le-feu conclu la semaine dernière pourrait être éphémère et soulignent les risques qu'il y a à trop miser sur la hausse lorsque l'environnement géopolitique reste incertain.

L'armée américaine est à quelques heures d'entamer un blocus de tout le trafic maritime entrant ou sortant des ports et des zones côtières iraniens, dans le but d'accroître la pression sur Téhéran.

"Pour les Iraniens qui, jusqu'à présent, ont eu l'impression que le temps jouait en leur faveur, cela met la pression sur leurs alliés pour qu'ils encouragent l'Iran à s'asseoir à la table des négociations pour conclure un accord", a déclaré Richard de Chazal, macro-analyste chez William Blair.

A 04:25 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 200 points, soit 0,42%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 163 points, soit 0,64 %, tandis que le S&P 500 E-minis a baissé de 0,53 %, soit 36 points.

Le changement de sentiment était également visible dans d'autres classes d'actifs, les investisseurs gravitant autour de , la valeur refuge qu'est le dollar américain, tout en réduisant l'exposition aux actions dans toutes les zones géographiques .

Les prix du pétrole sont repassés au-dessus de 100 dollars le baril, aggravant les craintes d'inflation après que les données de la semaine dernière ont montré qu'une hausse record du coût de l'essence et du diesel a provoqué la plus forte augmentation des prix à la consommation en près de quatre ans en mars.

Les investisseurs se concentrent également sur le début de la saison des résultats américains, avec Goldman Sachs GS.N devant publier ses résultats avant la cloche. Les commentaires des dirigeants du géant de la banque d'investissement seront analysés à la recherche d'indices sur l'impact du conflit au Moyen-Orient, qui en est à sa septième semaine, sur l'économie et les marchés financiers.

Les actions de Goldman étaient légèrement plus élevées dans les échanges de pré-marché, mais ont surpassé la plupart de ses pairs de Wall Street.

Les valeurs liées aux voyages ont baissé, avec des transporteurs tels que Delta Air Lines DAL.N et JetBlue Airways JBLU.O en baisse de 2,2 % et 3,8 %, respectivement, sur les inquiétudes que la hausse des prix du pétrole pourrait faire augmenter les coûts du carburant.

Les valeurs énergétiques ont progressé, Chevron CVX.N , Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N augmentant respectivement de 2,3 %, 2,6 % et 2,8 %.