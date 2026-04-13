Volkswagen: Livraisons en baisse au T1, faiblesse en Chine et aux USA

Journée de la marque Volkswagen à Pékin

Volkswagen a fait ‌état lundi d'une baisse de 4% de ses livraisons mondiales au ​premier trimestre 2026, le constructeur automobile allemand citant une demande atone en Chine et aux États-Unis.

Volkswagen cherche à enrayer ses pertes sur des ​marchés étrangers clés, alors que la concurrence des marques chinoises comme BYD s'intensifie, tandis ​que les droits de douane et ⁠la fin des subventions aux véhicules électriques (VE) pèsent sur l’activité ‌aux États-Unis.

Les livraisons du premier trimestre ont reculé de 15% en Chine et de 20,5% aux États-Unis, a ​indiqué le groupe dans ‌un communiqué.

"Le premier trimestre 2026 a une nouvelle ⁠fois été marqué par des conditions économiques et géopolitiques très difficiles," a déclaré le directeur des ventes de Volkswagen, Marco Schubert, ajoutant ⁠que le marché ‌automobile était en baisse au niveau mondial.

Les difficultés en ⁠Chine ont également pesé sur Porsche et Audi, dont les ‌livraisons ont reculé respectivement de 21% et 12%.

Longtemps un ⁠moteur de croissance pour les constructeurs automobiles allemands, le ⁠marché chinois soulève ‌désormais de nouveaux défis pour Volkswagen et ses concurrents Mercedes-Benz et ​BMW, dans un contexte de guerre ‌des prix avec les constructeurs locaux.

À l’approche du salon automobile de Pékin ce mois-ci, ​Volkswagen espère regagner du terrain en Chine grâce à une série de nouveaux VE développés avec des partenaires locaux.

Des lancements ⁠de modèles sont également prévus en Europe, où le groupe a maintenu sa croissance au premier trimestre. Volkswagen a enregistré une hausse de ses livraisons, de 4% en Europe occidentale et de 8% en Europe orientale.

(Rachel More et Amir Orusov, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)