Les contrats à terme de Wall Street chutent alors que Trump s'apprête à annoncer son choix pour la présidence de la Fed

Contrats à terme en baisse: Dow 0,93%, S&P 500 1,04%, Nasdaq 1,31%

Baisse des contrats à terme sur le Russell 2000: 1,63%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté vendredi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait affermi son choix pour diriger la Réserve fédérale, avec des rapports suggérant que l'ancien gouverneur de la banque centrale Kevin Warsh serait son choix probable.

Bloomberg News a rapporté que la Maison Blanche se prépare à ce que Trump nomme Warsh comme prochain président de la Fed. Reuters a rapporté que Warsh s'est rendu à la Maison Blanche pour une réunion avec Trump jeudi.

La probabilité des contrats pariant que Trump nommera Warsh à la tête de la banque centrale a bondi à 94 % sur le site de marché de prédiction Polymarket, contre 33 % un jour plus tôt.

Les marchés perçoivent largement M. Warsh comme un candidat qui soutiendrait une baisse des taux d'intérêt, mais qui serait loin de l'assouplissement plus agressif associé à d'autres choix potentiels , notamment Kevin Hassett, Christopher Waller et Rick Rieder.

Trump a déclaré qu'il avait l'intention de nommer son choix pour remplacer le président de la Fed Jerome Powell vendredi.

Warsh est considéré comme une figure comparativement modérée, comme l'un des choix les moins radicaux, et notamment plus prudent quant au déploiement d'une forte stimulation monétaire malgré sa préférence pour des taux plus bas.

"C'est un ancien gouverneur de la Fed, et bien qu'il ait eu la réputation d'être un défenseur d'une politique monétaire plus stricte ... , il a récemment plaidé publiquement pour une nouvelle baisse des taux d'intérêt, alignée sur la pensée de Trump", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des investissements, Wealth Club.

"Cependant, son expérience et son attitude passée impliquent qu'il est susceptible de maintenir la ligne si des pressions inflationnistes fortes réapparaissent."

Le dollar américain et les rendements des bons du Trésor ont augmenté en raison des attentes croissantes d'une Fed dirigée par M. Warsh.

A 04h51, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 456 points, soit 0,93%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 72,5 points, soit 1,04% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 339,75 points, soit 1,31%.

Les contrats à terme qui suivent l'indice des petites capitalisations Russell 2000 RTYcv1 .RUT , plus sensible aux taux d'intérêt, ont baissé de 1,63%.

L'indice de volatilité CBOE - la "jauge de la peur" de Wall Street, a continué à osciller au-dessus des sommets d'une semaine atteints lors de la session précédente. Il était en hausse de 1,95 point à 18,85.

Les indices ont été secoués jeudi, le Nasdaq chutant de plus de 2 %, avant de terminer en baisse de 0,7 %. Le S&P a également clôturé en baisse de 0,1 % après avoir chuté de plus de 1 %.

Microsoft MSFT.O a enregistré sa pire journée depuis mars 2020 après que son chiffre d'affaires lié à l'informatique dématérialisée n'ait pas impressionné, ce qui a déclenché un vaste mouvement de vente de produits technologiques à Wall Street jeudi.

Ses actions étaient en baisse de 0,7 % dans les échanges de pré-marché.

Pendant ce temps, Apple AAPL.O a prévu une croissance du chiffre d'affaires plus élevée que prévu, allant jusqu'à 16 %, pour le trimestre de mars, mais a averti que la hausse des prix des puces mémoire avait commencé à peser sur la rentabilité.

Les actions du fabricant de l'iPhone étaient légèrement en baisse dans les échanges de pré-marché.

Les mineurs d'or et d'argent cotés en bourse aux États-Unis ont chuté à la suite d'une baisse de plus de 5 % du prix des lingots et d'une chute de 11 % du métal blanc.