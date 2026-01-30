 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bercy veut permettre aux salariés de commerces alimentaires de récupérer les invendus
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/01/2026 à 12:59

Un huissier constate le gaspillage alimentaire dans la poubelle du supermarché Leclerc à Mimizan-Plage dans le sud-ouest de la France, le 4 février 2019. ( AFP / GEORGES GOBET )

Un huissier constate le gaspillage alimentaire dans la poubelle du supermarché Leclerc à Mimizan-Plage dans le sud-ouest de la France, le 4 février 2019. ( AFP / GEORGES GOBET )

Le gouvernement prévoit la publication d'un arrêté au plus tard fin juin.

"Tout ce qui n'est pas forcément voulu par les associations peut être donné plus facilement aux salariés sans être considéré comme un avantage en nature", a détaillé le cabinet du ministre du Commerce Serge Papin lors d'une conférence téléphonique.

"Trop de produits encore consommables sont détruits à cause de règles inutilement complexes. C'est une usine à gaz !", a commenté Serge Papin sur le réseau X.

Des discussions débutent ce vendredi dans le cadre du Conseil national du commerce, instance gouvernementale qui réunit acteurs du commerce et représentants des politiques publiques. Cela devrait aboutir à la publication d'un arrêté dans le courant du printemps, au plus tard fin juin. La mesure pourrait bénéficier à près d'un million de salariés des grandes surfaces, grossistes, boulangeries...

300.000 tonnes de produits alimentaires gaspillés chaque année

L'un des éléments de vigilance sera de s'assurer que "ce don aux salariés soit toujours subordonné au don aux associations, ça sera dit très clairement" dans l'arrêté, a précisé le cabinet du ministre. Pour assurer cette priorité, le ministère compte sur l'"avantage fiscal qui est lié au fait de donner aux associations", ainsi que l'"obligation contractualisée notamment pour les (...) surfaces de plus de 400 mètres carrés".

Les commerces alimentaires donnent aux associations 25% à 65% de leurs invendus encore bons à la consommation . Néanmoins, 300.000 tonnes de produits alimentaires partent encore à la benne chaque année.

Pour les associations, "les quantités ne sont peut-être parfois pas suffisantes, et traverser par exemple un département pour aller récupérer sur tel ou tel magasin six briques de lait et trois paquets de pâtes" n'a pas forcément d'intérêt, a détaillé le cabinet de Serge Papin.

En outre, "vous avez une grande différence territoriale, vous n'avez pas le même réseau associatif selon que vous êtes en région parisienne, dans les grandes villes, dans les zones urbaines ou dans les zones rurales".

Un plafond de dons par salarié sera défini lors des discussions, qui pourrait être de l'ordre de 100 à 500 euros par an , "pour assurer une sorte d'équité entre les salariés".

3 commentaires

  • 13:33

    Bravo Mr PAPIN, enfin un homme du terrain qui sait ce que veut dire les invendus dans le commerce de bouche...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La députée MoDem Sandrine Josso (G) et la ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes Aurore Bergé (D) au CHU de Nantes le 30 janvier 2026 ( AFP / Loic VENANCE )
    Soumission chimique: une expérimentation pour rembourser les analyses même sans plainte
    information fournie par AFP 30.01.2026 13:46 

    Une expérimentation visant à améliorer la prise en charge des victimes de soumission chimique en simplifiant leur accès aux analyses médicales a été lancée vendredi à Nantes, en présence de la ministre Aurore Bergé et de la députée Sandrine Josso. Cette expérimentation ... Lire la suite

  • UEFA Champions League - Tirage au sort des éliminatoires de la phase à élimination directe
    Football: Le PSG et Monaco opposés en barrages de Ligue des champions
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:36 

    Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, affrontera l'AS Monaco, autre pensionnaire ‍de Ligue 1, en barrages de la Ligue des champions, après le tirage au sort réalisé vendredi à Nyon (Suisse). Le ‌match aller aura lieu à Monaco le 17 ou 18 février et ... Lire la suite

  • Kevin Warsh a été désigné vendredi par le président Donald Trump comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale américaine, photographié le 10 juillet 2024 à Sun Valley, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVORK DJANSEZIAN )
    Kevin Warsh, du cercle de Trump aux portes de la Fed
    information fournie par AFP 30.01.2026 13:30 

    Kevin Warsh, désigné vendredi par Donald Trump comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale (Fed), s'est érigé ces derniers mois en défenseur des politiques présidentielles et contempteur de la banque centrale am&éricaine, dont il a déjà été l'un des

  • Emmanuel Macron et Idriss Déby à Paris, le 29 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    "Partenariat revitalisé" : un an après une rupture brutale, la France et le Tchad renouent
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.01.2026 13:23 

    La présidence tchadienne cherche avec coopérer avec la France dans les domaines de l'énergie, du numérique, de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation et de la culture. Le président du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno et son homologue français Emmanuel Macron ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank