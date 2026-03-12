Les contrats à terme de Wall Street chutent alors que les tensions au Moyen-Orient font grimper les prix du pétrole à 100 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 0,55%, S&P 500 0,44%, Nasdaq 0,44%

* Goldman Sachs reporte à septembre la prévision de la prochaine baisse des taux de la Fed

* Le pétrole bondit à 100 dollars le baril alors que des pétroliers sont incendiés au Moyen-Orient

* L'administration Trump lance des enquêtes commerciales auprès de 16 partenaires commerciaux

(Mises à jour avec les prix de pré-marché) par Medha Singh et Johann M Cherian

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté jeudi, alors que les prix du pétrole ont grimpé à près de 100 dollars le baril, alimentant les inquiétudes sur l'inflation et forçant les traders à réduire les attentes de réduction des taux d'intérêt américains.

Les prix du brut ont bondi à la suite des rapports selon lesquels deux pétroliers ont été incendiés dans les eaux irakiennes à la suite de frappes iraniennes apparentes, dans le cadre d'une vague plus large d'attaques sur les installations pétrolières et de transport à travers le Moyen-Orient. L'Iran a averti que les prix du pétrole pourraient grimper jusqu'à 200 dollars le baril.

Les actions des compagnies aériennes du S&P 500

.SPLRCALI ,qui sont sensibles aux prix du pétrole brut, sont en passe de subir leurs plus fortes pertes mensuelles depuis un an.

American Airlines AAL.O et Southwest LUV.N étaient en baisse de plus de 1% chacune dans les échanges pré-marché jeudi, tout comme les compagnies de croisière Norwegian NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N .

Les sociétés énergétiques Occidental OXY.N et EQT Corporation EQT.N ont légèrement augmenté.

Goldman Sachs a repoussé sa prévision de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale à septembre, alors qu'elle s'attendait auparavant à juin. Les contrats à terme sur le marché monétaire montrent que les traders ne prévoient plus qu'une baisse d'un quart de point d'ici décembre, alors qu'ils s'attendaient à deux baisses avant le conflit.

"Le problème, c'est que les investisseurs tablent de plus en plus sur un conflit prolongé qui causerait d'importants dégâts économiques", a déclaré un groupe de stratèges dirigé par Jim Reid de la Deutsche Bank.

"Après tout, en l'absence de signes concrets de désescalade, cela maintient les prix du pétrole à un niveau élevé et augmente le risque d'un choc stagflationniste plus large."

Les marchés mondiaux ont été bouleversés ce mois-ci par la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui a perturbé l'approvisionnement en pétrole et fait grimper en flèche les prix du brut, compliquant ainsi les plans d'assouplissement de la politique monétaire des banques centrales mondiales.

À 4:49 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 262 points, ou 0,55%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 29,75 points, ou 0,44%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 109,75 points, soit 0,44%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, était en hausse de 1,01 point à 25,24, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell des petites capitalisations RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, perdaient plus de 1 %.

En outre, Washington a déclaré qu'il lançait deux nouvelles enquêtes commerciales sur les capacités industrielles excédentaires dans 16 grands partenaires commerciaux et sur le travail forcé, dans une démarche prévue de longue date, afin de rétablir la pression tarifaire après que la Cour suprême des États-Unis a annulé une grande partie du programme tarifaire du président américain Donald Trump le mois dernier.

À la suite d'une série de problèmes de crédit qui ont fait surface ces derniers mois, les investisseurs examinent de près le marché du crédit privé, d'une valeur d'environ 2 000 milliards de dollars, et s'inquiètent de la performance des prêts et de la capacité des emprunteurs à gérer des taux d'intérêt élevés.

Glendon Capital Management a déclaré que les prêteurs privés tels que Blue Owl OWL.N dissimulent les faiblesses de leurs portefeuilles, selon un rapport du Financial Times.

Morgan Stanley a limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé mercredi, et JPMorgan Chase a réduit la valeur de certains prêts à des fonds de crédit privé.

Les actions de Blackstone BX.N ont chuté de 0,6 %, tandis que Blue Owl OWL.N a perdu 0,8 %.

Bumble BMBL.O a bondi de 24% jeudi après que l'opérateur de l'application de rencontres ait annoncé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations.

Plus tard dans la journée, les investisseurs évalueront les demandes d'allocations chômage et les commentaires de la vice-présidente de la Fed pour la supervision, Michelle Bowman, avant les données sur les dépenses de consommation personnelle de vendredi - la jauge d'inflation préférée de la banque centrale.