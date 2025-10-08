Les contrats à terme de Wall Street augmentent, les commentaires de la Fed et le procès-verbal de la réunion étant au centre de l'attention

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,20%, S&P 500 0,17%, Nasdaq 0,22%

Confluent en hausse suite à un rapport sur la vente de l'entreprise

Joby Aviation baisse après la fixation du prix d'une offre d'actions de 514 millions de dollars

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mercredi après une brève pause dans le rallye record de Wall Street, les investisseurs cherchant des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt et des éclaircissements sur la fermeture du gouvernement en cours.

La fermeture du gouvernement américain retardant la publication de rapports économiques clés et la saison des bénéfices approchant à grands pas, les traders sont susceptibles de scruter chaque donnée pour y déceler des indicateurs de croissance, d'inflation et de taux d'intérêt.

L 'or a franchi pour la première fois la barre des 4 000 dollars l'once , soulignant la forte demande de couverture dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Les remarques du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, du gouverneur de la Fed, Michael Barr, de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, et du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, sont à l'ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion de septembre de la Fed est également attendu à 14 heures (heure de l'Est).

À 06:52 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 94 points, soit 0,2%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 11,5 points, soit 0,17%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 54,25 points, soit 0,22%.

Malgré le recul de mardi, les actions se maintiennent à des niveaux proches des records, portées par l'euphorie liée à l'intelligence artificielle. La hausse s'est poursuivie pendant ce qui est habituellement une période de faiblesse, les investisseurs ayant largement ignoré les nouvelles liées à la fermeture du gouvernement, qui en est maintenant à son huitième jour.

"Bien qu'il semble que nous ne soyons pas encore dans une bulle, les niveaux élevés de concentration du marché et la concurrence accrue dans le domaine de l'intelligence artificielle suggèrent que les investisseurs devraient continuer à se concentrer sur la diversification", ont écrit les stratèges de Goldman Sachs dans une note.

Une série d'indicateurs alternatifs a mis en évidence un affaiblissement du marché du travail. La société d'investissement mondiale Carlyle CG.O a estimé mardi que les employeurs américains n'ont créé que 17 000 emplois en septembre, en se basant sur les données des sociétés de son portefeuille.

Ce chiffre est bien inférieur aux 54 000 emplois que les économistes interrogés par Reuters attendaient dans le rapport officiel sur les emplois non agricoles, qui devait être publié la semaine dernière mais qui a été retardé par la fermeture du gouvernement.

Parmi les actions, FedEx FDX.N a chuté de 2,2 % dans les échanges avant bourse après que J.P. Morgan l'ait rétrogradé de "surpondéré" à "neutre".

Les actions des sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis ont augmenté, avec Newmont NEM.N , Kinross Gold

KGC.N et Gold Fields GFI.N en hausse de 2,2 %, 1,9 % et 3,1 %, respectivement.

Les actions de Confluent CFLT.O ont augmenté de 19,8% après que Reuters ait rapporté que le fabricant de logiciels de streaming de données explore une vente .

Joby Aviation JOBY.N a baissé de 10,7% après que le fabricant de taxis aériens électriques ait fixé mardi le prix de son offre d'actions de 514 millions de dollars avec une décote de 10,9% par rapport à la dernière vente de l'action.

Freeport-McMoRan FCX.N a augmenté de 2,3% après que Citigroup ait relevé la note de la société minière de "neutre" à "achat".