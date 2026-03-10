Les contrats à terme de Wall Street augmentent grâce à l'espoir d'une fin rapide du conflit au Moyen-Orient

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,44%, S&P 500 0,44%, Nasdaq 0,54%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi, les investisseurs espérant une résolution plus rapide du conflit au Moyen-Orient qui a entraîné une flambée des prix de l'énergie et alimenté les craintes d'inflation, à la suite des commentaires du président Donald Trump sur la guerre.

Les prix du brut et du gaz naturel se sont éloignés de la barre inquiétante des 120 dollars le baril après que M. Trump a déclaré lundi que le conflit américano-israélien avec l'Iran pourrait être proche d'une fin, avant son estimation initiale d'un délai de quatre à cinq semaines.

Cet enthousiasme s'est toutefois accompagné d'un élément de prudence, l'Iran ayant déclaré qu'il poursuivrait son blocus pétrolier dans la région, ce à quoi M. Trump a promis des représailles militaires plus fortes. Les producteurs d'énergie du Moyen-Orient n'ont pas encore repris la production à grande échelle et les coûts de transport devraient rester élevés pendant un certain temps.

Néanmoins, la baisse des prix de l'énergie mardi a été un soulagement pour les titres du secteur du voyage qui ont été battus en brèche. Les compagnies aériennes American AAL.O et Delta DAL.O ont gagné plus de 1% chacune dans les échanges de pré-marché, tandis que les compagnies de croisière Carnival

CCL.N et Royal Caribbean RCLH.N étaient légèrement plus élevées.

Les sociétés énergétiques telles que Occidental OXY.N ont perdu 2,5%, tandis que ConocoPhillips COP.N et Exxon Mobil

XOM.N ont légèrement baissé.

La hausse des prix du brut depuis le début du conflit a inquiété les investisseurs qui craignent que l'économie américaine ne soit confrontée à la stagflation et ne complique le travail de la Réserve fédérale, alors que les données suggèrent également que le marché du travail s'affaiblit.

Selon les données compilées par le LSEG, les opérateurs ont intégré une baisse potentielle des taux de 25 points de base vers le mois de septembre.

À 05:14 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 211 points, soit 0,44%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 29,75 points, soit 0,44%. Le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 a progressé de 134,25 points, soit 0,54%.

Les marchés mondiaux, y compris les actions en Asie et en Europe, se sont également redressés et la jauge de la peur de Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a perdu 2,19 points à 23,31.

Deux rapports sur l'inflation sont attendus dans le courant de la semaine et il est peu probable qu'ils reflètent la récente hausse des coûts de l'énergie et du transport, mais ils seront examinés de près pour savoir comment l'inflation se comportait avant le conflit au Moyen-Orient.

Les pertes globales à Wall Street ont été contenues, par rapport à leurs pairs, depuis le début de la guerre, car les valeurs technologiques .SPLRCT ont rebondi, ce qui en fait le secteur le plus performant du S&P 500 .SPX ce mois-ci, avec un gain de 1,4 %.

Mardi, les fabricants de puces tels que Nvidia NVDA.O ont gagné 0,4 %, tandis que SanDisk SNDK.O et Western Digital

WDC.O ont progressé de plus de 2,3 % chacun.

Hewlett Packard Enterprise <HPE.N > a gagné 2,9 % après que le fabricant d'équipements de réseau a prévu un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre.

L'attention se portera sur les résultats du fabricant de logiciels d'entreprise Oracle ORCL.N , attendus après la clôture des marchés, et les traders examineront attentivement tout signe de dépenses d'IA alimentées par la dette. Les actions ont augmenté de 2 %.

Reflétant un climat de risque généralisé, les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O ont augmenté de 3 % et Coinbase COIN.O a grimpé de 3 %, suivant une hausse de 2,7 % du bitcoin BTC.O .