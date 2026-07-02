Les contrats à terme de Wall Street affichent des résultats mitigés alors que les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi

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* Évolution mitigée des contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,2 %, le S&P 500 stable, le Nasdaq en baisse de 0,3 %

* Les économistes prévoient une création de 110 000 emplois non agricoles en juin Bending Spoons recule de 3,7 % au lendemain de son introduction au Nasdaq

(Mise à jour des cours) par Niket Nishant et Avinash P

Les contrats à terme de Wall Street ont affiché des résultats mitigés jeudi, alors que les investisseurs attendaient le rapport sur l'emploi du mois de juin, tandis que l'absence de progrès dans les négociations visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient pesait sur le moral des marchés.

Les marchés ont connu une séance agitée mercredi, les principaux indices clôturant en baisse, alors que le président de la Réserve fédérale , Kevin Warsh, a déclaré que les risques d’inflation s’étaient atténués mais s’est engagé à respecter strictement l’objectif d’inflation de 2 % de la banque centrale américaine, promettant de "décevoir" tous ceux qui s’attendaient à une politique monétaire accommodante.

Le président américain Donald Trump a appelé à plusieurs reprises à une baisse des coûts d’emprunt et a critiqué le prédécesseur de Warsh, Jerome Powell, pour avoir maintenu les taux à un niveau élevé pendant trop longtemps.

"Les marchés ont connu un début de troisième trimestre mouvementé", a écrit dans une note un groupe d’analystes de la Deutsche Bank, dirigé par son responsable mondial de la recherche macroéconomique, Jim Reid.

Ils ont toutefois noté qu’il régnait encore "un certain optimisme" parmi les investisseurs.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s’attendent à au moins une hausse des taux de la Fed cette année.

Certaines données récentes suggèrent que le marché du travail est stable, ce qui pourrait donner à la banque centrale une plus grande marge de manœuvre pour relever ses taux afin de contenir l’inflation, sans risquer de répercussions significatives sur l’emploi.

Par ailleurs, les États-Unis et l’Iran ont conclu mercredi une série de pourparlers indirects sans qu’aucun signe ne laisse entrevoir de progrès vers une paix durable, ce qui ajoute une couche supplémentaire d’incertitude.

Les investisseurs auront une nouvelle lecture de la santé du marché du travail lorsque le rapport très attendu sur les emplois non agricoles sera publié plus tard dans la journée de jeudi.

Une enquête de Reuters auprès d’économistes prévoit que l’emploi non agricole a probablement progressé de 110 000 postes le mois dernier, après une hausse de 172 000 en mai.

Toutefois, certains estiment que ces données pourraient être faussées par les embauches liées à la Coupe du monde de la FIFA.

"En conséquence, les marchés devraient accorder davantage d’importance au rapport sur l’IPC de juin (indice des prix à la consommation), dont la publication est prévue le 14 juillet, car les données sur l’inflation offriront une vision plus claire de l’économie", a déclaré Julien Lafargue, stratège en chef des marchés chez Barclays Private Bank.

À 6 h 40 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 98 points, soit 0,19 %, avec 11 653 contrats échangés; les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 restaient stables; et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 94,25 points, soit 0,31 %.

Plusieurs valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé en pré-ouverture, SanDisk SNDK.O et Arm Holdings ARM.O perdant chacune 2,2 %, ce qui a pesé sur les contrats à terme du Nasdaq, fortement orientés vers les technologies.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 6,3 % mercredi, juste après avoir enregistré sa meilleure performance trimestrielle jamais observée, avec une hausse de près de 88%.

Bending Spoons BSP.O a reculé de 3,7 % au lendemain de ses débuts sur le Nasdaq, où le propriétaire de Vimeo avait bondi de 40 %.