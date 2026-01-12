Les contrats à terme de Wall St glissent sur les attaques de Donald Trump contre la Fed ; les valeurs financières chutent

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les contrats à terme de Wall Street ont glissé lundi après que l'administration Trump a renouvelé ses attaques contre la Réserve fédérale, alimentant de nouvelles inquiétudes sur l'indépendance de la banque centrale, tandis qu'une proposition de plafonnement d'un an des taux d'intérêt des cartes de crédit a pesé sur les valeurs financières.

L'administration a menacé de mettre en accusation le président de la Fed, Jerome Powell, suite à son témoignage au Congrès sur un projet de rénovation, une démarche que Jerome Powell a qualifiée de "prétexte" pour obtenir plus d'influence sur les taux d'intérêt que le président Donald Trump a fait pression pour réduire fortement depuis son entrée en fonction en janvier 2025.

"Powell a toujours évité de s'engager dans des questions d'ingérence politique. Cette fois-ci, il a parlé sans retenue", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

Pendant ce temps, les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit ont chuté après que Donald Trump ait appelé à un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier.

Citigroup C.N a chuté de 4,2 %, JPMorgan Chase JPM.N a baissé de 2,8 % et Bank of America BAC.N a chuté de 2,1 % dans les échanges de pré-marché.

L'émetteur de cartes de crédit American Express AXP.N a perdu 4,8 %, tandis que les sociétés de crédit à la consommation telles que Synchrony Financial SYF.N , Bread Financial BFH.N et Capital One COF.N ont chuté de 8 % à 11 %.

Les résultats du quatrième trimestre occupent le devant de la scène cette semaine, à commencer par JPMorgan Chase mardi, après que le S&P 500 et le Dow aient clôturé la première semaine de 2026 à des niveaux record.

À 7:09 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 39,75 points, soit 0,57%, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 352 points, soit 0,71%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 204 points, soit 0,79%.

J.P. Morgan, Barclays et Goldman Sachs ont rejoint Morgan Stanley en reportant leurs appels à la hausse des taux américains après que les données de vendredi aient suggéré que le marché du travail ne se détériorait pas rapidement.

L'attention se tourne maintenant vers le rapport de mardi sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis, considéré comme un élément clé pour évaluer les prochaines étapes de la Fed.

Jan Hatzius, de Goldman Sachs, a déclaré que la menace d'inculpation de Jerome Powell a renforcé les inquiétudes quant à l'indépendance de la Fed, bien qu'il s'attende à ce que les décisions politiques restent basées sur des données .

"Les risques de baisse de l'emploi américain continuent d'augmenter, ce qui souligne la nécessité de nouvelles baisses des taux des fonds fédéraux", a ajouté Elias Haddad.

Les actions des mineurs d'or cotés en bourse aux États-Unis ont augmenté après que les prix du lingot aient franchi la barre psychologique des 4 600 dollars l'once et atteint un niveau record pour la première fois de l'année. GOL/

Harmony Gold HMY.N a augmenté de 6,6%, tandis que Barrick Mining B.N et Kinross Gold KGC.N ont augmenté de 3% chacun.

Parmi les autres nouvelles concernant les entreprises, UnitedHealth Group UNH.N a chuté de 1,5 % après que le Wall Street Journal, citant un comité du Sénat américain enquêtant sur les pratiques de l'entreprise, a rapporté que l'assureur utilisait des tactiques agressives pour collecter des diagnostics susceptibles d'augmenter les paiements de Medicare Advantage.

Trump a déclaré qu'il pourrait empêcher Exxon Mobil

XOM.N d'investir au Venezuela suite aux commentaires du directeur général Darren Woods selon lesquels le pays sud-américain est "ininvestissable". Les actions de la major américaine de l'énergie ont chuté de 1,2%.

Walmart WMT.O a augmenté de 3,3 %, le distributeur, qui a transféré sa cotation du NYSE au Nasdaq le mois dernier, devant rejoindre l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 janvier.

L'Iran a déclaré lundi qu'il maintenait les communications ouvertes avec les États-Unis, alors même que Donald Trump s'interrogeait sur la manière de répondre à la répression violente des manifestations. Donald Trump a augmenté la pression sur les dirigeants de Téhéran, avertissant qu'une action militaire restait possible en réponse à la violence contre les manifestants.