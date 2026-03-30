Les contrats à terme boursiers américains montent après un récent repli, le conflit au Proche-Orient s'élargit

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,66%, S&P 500 0,64%, Nasdaq 0,59%

* Un rapport indique que Sysco va acheter Restaurant Depot pour 29 milliards de dollars, les actions chutent

* Morgan Stanley rétrograde les actions mondiales à "poids égal"

* Les commentaires de Jerome Powell et John Williams de la Fed sont attendus

(Mises à jour avec les prix) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé lundi après les fortes baisses enregistrées lors de la séance précédente, suite aux commentaires du président Donald Trump sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran, alors que le conflit au Moyen-Orient s'est élargi.

La milice Houthi du Yémen, soutenue par l'Iran, est entrée en guerre au cours du week-end et de nouvelles troupes américaines sont arrivées au Moyen-Orient, alors que le président Donald Trump a déclaré vouloir "prendre le pétrole en Iran" dans une interview au Financial Times.

Dimanche, Donald Trump a déclaré que les États-Unis et l'Iran s'étaient rencontrés "directement et indirectement" et le Pakistan, agissant en tant qu'intermédiaire, a déclaré que des "discussions significatives" pourraient avoir lieu dans les prochains jours.

"Le marché est confronté à deux grandes inconnues qui s'influencent mutuellement: quand les flux de pétrole reprendront en volumes significatifs et à quel niveau de prix le pétrole passera d'une histoire d'inflation à une histoire de récession", a déclaré Stefan Koopman, stratège macroéconomique principal chez Rabobank.

Stefan Koopman a également déclaré que la saisie de l'île iranienne de Kharg ne ferait qu'étouffer la capacité d'exportation de l'Iran et pousserait les prix mondiaux du pétrole à la hausse.

Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse lundi, après que les Houthis ont lancé leurs premières attaques contre Israël, ce qui a entraîné une hausse des valeurs énergétiques, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ayant augmenté de plus de 1,3 % chacun dans les échanges de pré-marché.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé leur cinquième semaine consécutive dans le rouge vendredi, le Dow Jones confirmant qu'il était en territoire de correction après avoir clôturé plus de 10 % en dessous de son record.

Le Nasdaq et le Russell 2000 .RUT , un indice à petite capitalisation, ont également confirmé être en territoire de correction depuis le début de la guerre. L'indice de référence S&P 500 est à un peu plus de 1 % de ce niveau.

La maison de courtage Morgan Stanley a rétrogradé les actions mondiales de "surpondération" à "pondération égale", mais a déclaré que les flux de fonds vers les actions et les obligations américaines avaient dépassé le reste du monde depuis le début du conflit, ce qui indique que les États-Unis pourraient redevenir une valeur refuge pour les investisseurs.

À 07:24 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 299 points, soit 0,66%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 41 points, soit 0,64% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 138,5 points, soit 0,59%.

Les marchés américains seront fermés vendredi pour le Vendredi saint.

La flambée des prix du pétrole résultant du conflit iranien a ravivé les craintes d'inflation, mettant les banques centrales dans une situation délicate en ce qui concerne les taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils prévoyaient deux réductions avant le début de la guerre.

Les investisseurs suivront de près les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et du président de la Fed de New York, John Williams, qui devraient s'exprimer plus tard dans la journée.

Une foule de données sur le marché du travail, y compris les chiffres de la masse salariale non agricole pour le mois de mars, est prévue pour être publiée cette semaine et devrait fournir plus d'informations sur la santé de l'économie.

Parmi les autres mouvements, les actions de Sysco SYY.N ont chuté de 4,7 % avant la cloche après que le Wall Street Journal a rapporté que le distributeur alimentaire était proche d'un accord de 29 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de restauration Restaurant Depot.

Les actions des producteurs d'aluminium ont grimpé alors que les prix du métal s'échangeaient autour de leurs plus hauts niveaux depuis quatre ans. Alcoa AA.N et Century Aluminum

CENX.O ont gagné respectivement 8,2% et 9,8%.