Les contrats à terme américains sur actions sont en hausse après une liquidation; les inquiétudes concernant les tarifs douaniens et l'IA persistent

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,25%, S&P 500 0,17%, Nasdaq 0,37%

AMD bondit après avoir conclu un méga contrat de fourniture de puces avec Meta

Home Depot augmente après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles

Keysight Technologies s'envole grâce à des perspectives de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre

(Mises à jour des prix et ajout de détails) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont récupéré quelques pertes mardi après une chute douloureuse lors de la séance précédente, les investisseurs étant confrontés à l'incertitude concernant les politiques tarifaires du président Donald Trump et aux préoccupations croissantes concernant l'intelligence artificielle.

Advanced Micro Devices AMD.O a été en tête de la reprise, bondissant de 14% dans les échanges avant bourse après que le fabricant de puces ait déclaré qu'il avait accepté de vendre jusqu'à 60 milliards de dollars de puces d'intelligence artificielle à Meta Platforms META.O sur une période de cinq ans .

Home Depot HD.N a gagné 2 % après que l'opérateur de la chaîne de magasins de bricolage a dépassé les estimations pour les résultats du quatrième trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles .

Les trois principaux indices ont chuté de plus de 1% lundi, les valeurs financières .SPSY et les logiciels étant les plus touchées, les retombées de la décision rendue vendredi par la Cour suprême des États-Unis sur les tarifs douaniers de Donald Trump ayant provoqué un exode des investisseurs des actions à haut risque.

Donald Trump a annoncé un tarif douanier mondial temporaire de 10 % après la décision de vendredi, qui est entré en vigueur mardi . Il a ensuite déclaré que le prélèvement serait de 15 %, mais il n'était pas clair quand et si cela s'appliquerait.

"Si l'impact direct des droits de douane peut s'avérer temporaire d'un point de vue monétaire, le manque de clarté concernant leur durée et leur portée maintient la volatilité à un niveau élevé", a déclaré Antonio Di Giacomo, analyste principal du marché chez le courtier XS.com.

Les analystes ont également attribué la chute de lundi à un rapport baissier de Citrini Research décrivant les menaces potentielles pour l'économie mondiale liées à l'essor de l'intelligence artificielle.

À 07:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 121 points, soit 0,25%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a gagné 91,25 points, soit 0,37%, et le S&P 500 E-minis EScv1 a augmenté de 11,5 points, soit 0,17%.

La plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance ont progressé après les pertessubies lundi, Microsoft

MSFT.O et Meta Platforms ayant légèrement rebondi après les fortes pertes subies lundi.

Keysight Technologies KEYS.N a grimpé de15,5% après que le fabricant d'équipements électroniques ait prévu un bénéfice du deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.

Hims & Hers Health HIMS.N a glissé de 6 % après que la société de télésanté en ligne ait prévu des revenus inférieurs aux estimations pour le premier trimestre.

L'événement le plus important de la semaine, les résultats de la société Nvidia NVDA.O , spécialisée dans l'intelligence artificielle, sont attendus après la clôture des marchés mercredi. Les actions de Nvidia étaient en baisse de 0,6 %.

Les principaux acteurs du secteur des logiciels, Salesforce

CRM.N et Intuit INTU.O , devraient également publier leurs résultats dans le courant de la semaine, et ceux-ci devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi alors que le secteur est confronté à des craintes croissantes de perturbations liées à l'IA.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS , en baisse de près de 24 % depuis le début de l'année, n'a pas connu de répit et a chuté de 4,3 % lundi, devenant l'un des secteurs les moins performants de la journée.

Le mois de février a été morose pour les actions américaines, les valorisations élevées des actions et lesinquiétudes concernant la perturbation de l'IA exerçant une pression sur les secteurs de la technologie et autres, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'IA étaient réellement rentables .

Donald Trump prononcera le traditionnel discours sur l'état de l'Union devant le Congrès plus tard dans la journée de mardi. Au moins six responsables de la Réserve fédérale devraient également s'exprimer au cours de la journée, les investisseurs étant à la recherche d'indices sur l'orientation future de la politique monétaire.

Les opérateurs s'attendent actuellement à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux d'intérêt lors de sa réunion de mars, la prochaine baisse de taux n'étant pas prévue avant juin, selon l'outil FedWatch du CME.