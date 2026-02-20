Les constructeurs immobiliers gagnent du terrain après que la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée contre les droits de douane de Trump

20 février - ** Les actions des constructeurs immobiliers américains augmentent dans la matinée après que la Cour suprême a annulé les droits de douane radicaux du président Donald Trump

** La Cour suprême des États-Unis réaffirme la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle l'utilisation par M. Trump d'une loi de 1977 - l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) - destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale, outrepassait son autorité

** Les actions de NVR Inc NVR.N augmentent de 2%

** Pultegroup PHM.N , KB Home KBH.N , D.R. Horton DHI.N et Lennar LEN.N sont également en hausse de 1% à 2%

** L'indice PHLX Housing .HGX fait un bond de 1 %