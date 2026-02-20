 Aller au contenu principal
Les constructeurs immobiliers gagnent du terrain après que la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée contre les droits de douane de Trump
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 16:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions des constructeurs immobiliers américains augmentent dans la matinée après que la Cour suprême a annulé les droits de douane radicaux du président Donald Trump

** La Cour suprême des États-Unis réaffirme la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle l'utilisation par M. Trump d'une loi de 1977 - l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) - destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale, outrepassait son autorité

** Les actions de NVR Inc NVR.N augmentent de 2%

** Pultegroup PHM.N , KB Home KBH.N , D.R. Horton DHI.N et Lennar LEN.N sont également en hausse de 1% à 2%

** L'indice PHLX Housing .HGX fait un bond de 1 %

Valeurs associées

D R HORTON
165,300 USD NYSE +0,92%
KB HOME
65,345 USD NYSE +0,81%
LENNAR RG-A
116,965 USD NYSE +0,73%
NVR
7 654,330 USD NYSE +1,76%
PULTEGROUP
140,610 USD NYSE +0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

