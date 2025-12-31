Les constructeurs immobiliers américains terminent l'année sur une note mitigée, les ventes de logements restant tièdes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les constructeurs américains d'habitations devraient terminer l'année avec des performances mitigées, le secteur luttant pour augmenter les ventes de maisons dans un contexte de contraintes financières pour les consommateurs, malgré la détente des taux d'intérêt dans la seconde moitié de 2025

** Les actions des constructeurs américains D R Horton

DHI.N , Lennar LEN.N , Pultegroup PHM.N et Toll Brothers

TOL.N ont légèrement baissé entre 0,4 % et 0,6 % dans les échanges du matin, alors que le marché s'est ouvert dans une atmosphère plus calme .N .

** L'indice des ventes de logements en attente, basé sur les contrats signés, a augmenté de 3,3 % en novembre par rapport au mois dernier et de 2,6 % par rapport à l'année précédente, a déclaré la National Association of Realtors (NAR) en début de semaine

** L'économiste en chef de la NAR, Lawrence Yun, a déclaré que les données montrent "la meilleure performance depuis près de trois ans"

** Le rapport de Redfin publié le 2 décembre prévoit une augmentation de 3 % des ventes de logements existants en 2026 et une baisse des taux hypothécaires dans la fourchette basse des 6 %

** Les ventes n'augmenteront que légèrement parce que l'accessibilité s'améliorera juste assez pour attirer certains acheteurs en attente

** En tenant compte des mouvements de la séance, DHI, PHM et TOL ont gagné entre 4 % et 8,5 % depuis le début de l'année, tandis que LEN a perdu 21 % depuis le début de l'année

** L'indice du logement PHLX .HGX a baissé de 2,8 % depuis le début de l'année