Les constructeurs immobiliers américains en hausse après l'adoption par le Congrès d'un projet de loi sur le logement abordable

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* L'indice PHLX Housing a progressé de 5,4 % et a brièvement atteint son plus haut niveau depuis le 25 février

* D.R. Horton et Lennar ont chacune progressé de plus de 6 %

* Evercore ISI a déclaré que ce projet de loi pourrait avoir davantage d'importance pour les constructeurs immobiliers à long terme

par Anshuman Tripathy et Purvi Agarwal

Les actions des constructeurs immobiliersaméricains ont rebondi mercredi, au lendemain de l'adoption par la Chambre des représentants d'un projet de loi visant à accélérer la construction et la mise à disposition de logements abordables.

Cette mesure avait été adoptée par le Sénat lundi.

L’indice PHLX Housing .HGX a progressé de 5,4 %, atteignant brièvement son plus haut niveau depuis le 25 février, juste avant le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Le secteur américain de la construction résidentielle subit un ralentissement prolongé des ventes , plombé par des années de sous-production dues à la pénurie de main-d’œuvre et à des règles d’urbanisme restrictives, qui ont fait grimper les prix, tandis que les pressions macroéconomiques continuent de freiner les acheteurs.

Les analystes d’Evercore ISI ont déclaré que ce projet de loi n’apporterait pas de coup de pouce majeur à court terme aux constructeurs immobiliers, mais qu’il pourrait s’avérer significatif pour eux à long terme.

Cependant, le président Donald Trump a annulé mercredi son intention de signer le projet de loi.

"Trump ne dit pas qu’il opposera son veto. S’il ne fait tout simplement rien pendant 10 jours, le projet de loi sur le logement entrera automatiquement en vigueur, même sans sa signature", a déclaré Matthew Aks, analyste politique chez Evercore ISI.

Cette décision a fait grimper les actions de D.R. Horton

DHI.N et de Lennar LEN.N — qui comptent parmi les plus grands constructeurs immobiliers américains — de plus de 6 % chacune. Elles sont en passe d’enregistrer leur plus forte hausse journalière depuis début janvier. De son côté, PulteGroup

PHM.N a progressé d’un peu plus de 8 %, se dirigeant vers sa plus forte hausse intrajournalière depuis juillet de l’année dernière.

Leurs concurrents de plus petite taille, NVR NVR.N et Toll Brothers TOL.N , ont progressé respectivement de 5,6 % et 6,7 %.

Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen, a déclaré que ce projet de loi favorisait la construction de maisons individuelles destinées à la location , car il "exempte ce type de logements du plafond applicable à la détention institutionnelle".

M. Seiberg a ajouté que ce projet de loi ouvrait la voie à une législation plus complète l’année prochaine, qui pourrait inclure des subventions pour la construction de logements à bas prix, des fonds pour la rénovation de logements existants et une aide au versement initial.

"Nous nous attendons à ce que Trump promulgue la loi "21st Century ROAD to Housing Act" dans un avenir relativement proche, compte tenu de l’importance accordée à l’accessibilité au logement à l’approche des élections de mi-mandat", a déclaré John Lovallo, analyste chez UBS.