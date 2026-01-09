Les constructeurs d'habitations et les prêteurs hypothécaires américains bondissent après que Trump a ordonné l'achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour, ajout de l'activité boursière des constructeurs d'habitations)

9 janvier - ** Les actions des constructeurs d'habitations et des prêteurs ont bondi vendredi après que le président américain Donald Trump a ordonné l'achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires dans le but de réduire les coûts du logement et les taux hypothécaires.

** L'indice PHLX Housing .HGX a progressé de 2,4 % pour atteindre son plus haut niveau en un mois. L'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME a augmenté de 3 %.

** D.R. Horton .DHI.N et Lennar LEN.N en hausse de plus de 4%, PulteGroup PHM.N en hausse de 3,5% et Toll Brothers

TOL.N en hausse de 2,6% sur la séance ** Le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, Bill Pulte, a déclaré sur X, peu après l'annonce de Trump jeudi soir, que Fannie Mae et Freddie Mac exécuteront les achats.

** Les actions des prêteurs hypothécaires ont augmenté: Rocket Companies RKT.N de 5 %, LoanDepot LDI.N de 20 % et UWM Holdings UWMC.N de 8 %.

** Opendoor Technologies OPEN.O en hausse de 12%

** Au cours des dernières années, les prêteurs hypothécaires ont été confrontés à une forte baisse des volumes d'origination en raison de la hausse des taux d'intérêt

** Suite aux mouvements de la séance, RKT est en hausse de ~16% depuis le début de l'année; LDI est en hausse de 42%, UWMC est en hausse de 17% et OPEN est en hausse de ~24% pour commencer 2026. ** Les valeurs immobilières ont récupéré leurs pertes importantes jeudi, un jour après que Trump ait déclaré que son administration prendrait des mesures pour interdire aux sociétés de Wall Street d'acheter des maisons individuelles dans le but de les rendre plus abordables