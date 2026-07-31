Les constructeurs d'aérotaxis se tournent vers le marché militaire face aux retards dans la certification civile

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* Les constructeurs d'aérotaxis se tournent vers le marché de la défense en raison des retards pris dans la certification des versions civiles

* Les cours des actions des principaux constructeurs ont chuté de plus de 50 % au cours de l'année dernière

* Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont suscité un regain d’intérêt pour les aéronefs sans pilote

par Shivansh Tiwary et Dan Catchpole

Les start-ups aérospatiales qui promettent depuis longtemps de développer des taxis aériens électriques se tournent de plus en plus vers un marché présentant moins d’obstacles réglementaires et disposant de moyens financiers plus importants: le secteur militaire.

Lors du salon aéronautique de Farnborough qui s’est tenu la semaine dernière, plusieurs des plus grandes entreprises en lice pour commercialiser un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) ont vanté leurs nouveaux efforts visant à développer des versions militaires de leurs appareils, marquant ainsi un revirement par rapport à la vision d’un avenir à la « Jetsons », où des taxis aériens transporteraient les navetteurs à toute vitesse, qu’elles avaient présentée aux investisseurs.

La concrétisation commerciale de cette vision prend plus de temps et coûte plus cher que ne l’avaient prévu les entreprises et les investisseurs. Dans le même temps, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont accru la demande militaire en appareils sans pilote qui ne nécessitent pas de piste, sont moins coûteux à déployer que les modèles traditionnels et peuvent effectuer divers types de missions, notamment d’approvisionnement, de surveillance et d’évacuations médicales. "Les investisseurs sont enthousiasmés par le secteur de la défense, car celui-ci connaît une expansion rapide et les produits peuvent être mis en service sans passer par le long processus réglementaire civil", a déclaré Adam Goldstein, directeur général d’Archer Aviation ACHR.N , à Farnborough. "Les délais de mise en service peuvent être bien plus courts, et si vous remportez un contrat, vous êtes assuré de percevoir une rémunération à la fin de celui-ci — ce qui est très différent d’une nouvelle catégorie de produits comme l’eVTOL civil", a-t-il ajouté. Lors du salon aéronautique, Archer a dévoilé un aéronef hybride-électrique sans pilote, capable d’effectuer des missions de combat et de logistique, développé en collaboration avec Anduril . Le prototype de tiltrotor de Vertical Aerospace EVTL.N a effectué un vol de transition à Farnborough, décollant avec les rotors orientés comme ceux d’un hélicoptère. En vol, les rotors se sont inclinés vers l’avant et l’appareil a volé comme un avion. Cependant, juste avant le salon, la société britannique avait une nouvelle fois repoussé d’un an, à 2029, son objectif de certification et de mise en service de son appareil Valo. Il y a trois ans encore, son objectif était fixé à 2025.

À l’instar de ses concurrents, le cours de l’action de Vertical Aerospace a chuté de plus de 50 % au cours de l’année écoulée. "Il s’agit d’un secteur volatil et risqué, car il dépend de la certification réglementaire, ainsi que du développement et de l’intégration d’une technologie nouvelle et innovante", a déclaré Andres Sheppard, analyste financier senior chez Cantor Fitzgerald.

"Certains investisseurs commencent peut-être à se montrer un peu moins patients", a-t-il ajouté. M. Sheppard s’est dit toujours convaincu que les eVTOL seraient commercialisés d’ici la fin de la décennie, mais d’ici là, "ces entreprises doivent consolider leur bilan". Alors que ses concurrents changent de cap, Beta Technologies

BETA.N développe depuis plusieurs années des versions militaires et civiles de son eVTOL Alia. La version militaire sans pilote de l’Alia, le MV250, était exposée lors du salon. "Beta s’est attachée à faire en sorte que notre produit destiné à la défense soit identique à notre produit commercial", a déclaré Kyle Clark, directeur général de Beta, lors d’une interview accordée pendant le salon aéronautique. "Ainsi, les moteurs, les rotors, les contrôleurs de vol, tous les composants sont les mêmes pour les deux produits." L’entreprise a développé les deux produits en parallèle , ainsi qu’un modèle Alia électrique à décollage et atterrissage conventionnels (CTOL), afin de réduire les coûts et les délais de développement.

"C’est là que l’on tire l’avantage stratégique de mener les deux projets de front, et cela devient un accélérateur, non pas un frein ou une distraction, mais un accélérateur pour notre produit commercial", a-t-il déclaré. Lors du salon, Beta a annoncé que la compagnie aérienne régionale britannique Loganair avait passé cinq commandes provisoires, assorties d’options pour cinq appareils supplémentaires, pour la version CTOL, dont la mise en service commerciale est prévue à partir de 2029. M. Sheppard a déclaré qu’il s’attendait à ce que la version CTOL devienne le premier avion électrique commercial certifié par l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis dès le milieu de l’année 2027, suivie par la version eVTOL en 2028.