Les constructeurs automobiles soutiennent le projet de Trump d'abroger les règles en matière d'économie de carburant, mais souhaitent des changements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Alliance pour l'innovation automobile soutient la réduction de la rigueur proposée par la NHTSA

L'Alliance demande à la NHTSA de ne pas supprimer l'échange de crédits pour répondre aux exigences réglementaires

Les principaux constructeurs automobiles ont appelé mercredi à des changements dans la proposition de l'administration Trump de réformer les normes d'économie de carburant, mais ont déclaré qu'ils soutenaient le plan visant à réduire radicalement les exigences d'efficacité.

L'Alliance pour l'innovation automobile, qui représente General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai, Ford et d'autres constructeurs automobiles, a soutenu la réduction de la rigueur proposée par la National Highway Traffic Safety Administration, mais lui a demandé de ne pas supprimer l'échange de crédits pour répondre aux exigences réglementaires et de reconsidérer les plans visant à reclasser davantage de véhicules en tant que voitures.

"Étant donné le ralentissement de la croissance des ventes de véhicules électriques aux États-Unis et la réduction du soutien politique du gouvernement, les normes CAFE précédemment publiées sont tout simplement irréalisables", a déclaré le groupe.

La NHTSA propose d'éliminer les échanges de crédits entre les constructeurs automobiles en 2028 et de mettre fin à certains crédits pour les dispositifs d'économie de carburant. Elle reclasserait également de nombreux véhicules en tant que voitures et non plus en tant que camions, ce qui a un impact sur les constructeurs automobiles puisque les voitures sont soumises à des normes plus strictes que les camions.

PROPOSITION DE RÉVISION À LA BAISSE DES NORMES D'ÉCONOMIE DE CARBURANT

Les constructeurs automobiles ont demandé le maintien des crédits pour l'efficacité des climatiseurs et d'autres technologies.

La NHTSA propose de revoir à la baisse les normes d'économie de carburant de 2022, puis de les relever de 0,25 % à 0,5 % par an jusqu'en 2031. En 2022, sous M. Biden, la NHTSA a augmenté l'efficacité énergétique de 8 % par an pour les années modèles 2024-2025 et de 10 % pour 2026.

Les règles de M. Biden visaient à inciter les constructeurs automobiles à construire un nombre croissant de véhicules électriques pour se conformer à la réglementation, mais n'auraient pas entraîné l'abandon immédiat des véhicules à essence.

La NHTSA estime que la règle proposée réduirait le coût initial moyen des véhicules de 930 dollars, mais augmenterait la consommation de carburant d'environ 100 milliards de gallons jusqu'en 2050, ce qui coûterait aux Américains jusqu'à 185 milliards de dollars supplémentaires en carburant et augmenterait les émissions de dioxyde de carbone d'environ 5 %.