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Les constructeurs automobiles soutiennent l'assouplissement des règles américaines en matière d'économie de carburant
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 00:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe représentant General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE et d’autres grands constructeurs automobiles a apporté lundi son soutien à l’administration Trump dans le cadre d’un recours judiciaire intenté par la Californie et d’autres États contre ses normes de consommation de carburant nettement revues à la baisse.

Le mois dernier, le ministère américain des Transports a annoncé qu’il était en train de finaliser une norme de consommation moyenne pour l’ensemble du parc automobile de 34,9 miles par gallon (14,7 km par litre) d’ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre) qui avait été approuvée sous la présidence de Joe Biden en 2024.

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