Les constructeurs automobiles remportent globalement la première manche dans les procès menés au Royaume-Uni concernant les émissions des moteurs diesel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les constructeurs saluent la décision concernant les émissions des véhicules diesel

* Les plaignants affirment que des « dispositifs de mise en échec » ont été utilisés pour truquer les tests

* Environ 1,6 million de plaignants poursuivent les constructeurs automobiles au Royaume-Uni

(Ajout de détails supplémentaires sur la décision et de la réaction de Stellantis aux paragraphes 6, 8-9 et 11) par Sam Tobin

Certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux ont largement remporté vendredi la première étape d’une bataille juridique majeure concernant des allégations selon lesquelles leurs véhicules diesel étaient équipés de « dispositifs de mise en échec » illégaux entraînant des émissions plus élevées.

Dans un résumé de son jugement, la juge Sara Cockerill a déclaré avoir « rejeté la plupart des principales allégations formulées à l’encontre des constructeurs dont les véhicules ont été examinés lors du procès ».

Elle a précisé qu’un dispositif de mise en échec au sens de la réglementation sur les émissions ne couvrait que « les dispositifs qui fonctionnent dans le but intentionnel et/ou illicite de faire fonctionner différemment le système de contrôle des émissions lorsqu’il détecte le cycle d’essai ».

L’affaire portée devant la Haute Cour de Londres portait sur 20 véhicules prélevés au hasard parmi les modèles fabriqués par Mercedes-Benz MBGn.DE , Ford F.N , Nissan 7201.T , Renault

RENA.PA et les marques Peugeot et Citroën STLAM.MI , détenues par Stellantis.

Mme Cockerill a rendu plusieurs conclusions à l’encontre des constructeurs automobiles, notamment concernant un dispositif de régulation de la température du liquide de refroidissement utilisé dans certaines Mercedes, qui a été supprimé lors d’une mise à jour en décembre 2015 et qui, selon elle, ne réduisait pas l’efficacité du système de contrôle des émissions.

La juge a également rendu une conclusion défavorable concernant un mode de combustion utilisé dans certains véhicules Peugeot-Citroën.

APPELS ÉVENTUELS DES PLAIGNANTS ET DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Un porte-parole de Mercedes-Benz s’est félicité de cette décision, affirmant que le tribunal s’était prononcé « très largement en faveur » de l’entreprise. Le constructeur automobile a déclaré qu’il contestait la conclusion à son encontre et qu’il étudiait ses options, y compris un éventuel recours.

Stellantis a indiqué qu’une seule allégation à son encontre avait été retenue et qu’il envisageait la possibilité de demander l’autorisation de faire appel.

« Stellantis maintient fermement sa position selon laquelle tous ses véhicules sont conformes aux réglementations applicables en matière d’émissions », a déclaré le constructeur dans un communiqué.

Les avocats représentant les plaignants ont déclaré qu’ils envisageaient de faire appel de la décision rendue vendredi, qui, selon eux, « adoptait une interprétation de la loi nettement plus restrictive que celle appliquée ailleurs en Europe ».

Mme Cockerill a indiqué dans son jugement qu’il était « quasi certain que des tentatives résolues seraient menées pour faire appel de cette décision » et que, compte tenu de l’ampleur du litige, il semblait probable que l’autorisation d’interjeter appel soit accordée.

Le procès, qui a débuté en octobre , constituait à ce jour l’audience la plus importante parmi les 13 groupes de recours intentés par environ 1,6 million de plaignants.

La décision rendue vendredi concernait des affaires types contre cinq constructeurs, mais s’appliquera également à environ 800 000 plaintes similaires visant d’autres constructeurs automobiles.

Un autre procès doit débuter en octobre afin de déterminer les conséquences d’éventuelles violations des règles en matière d’émissions et de décider si certains plaignants ont droit à des dommages-intérêts.

Le scandale du « Dieselgate » de Volkswagen VOWG.DE , qui a coûté des milliards d’euros au constructeur allemand, a été rendu public en 2015 et a donné lieu à des années de litiges.

Les constructeurs concurrents ont déclaré que les affaires dont ils font l’objet sont fondamentalement différentes du scandale de tricherie sur les émissions de Volkswagen et que les systèmes de contrôle des émissions peuvent légitimement fonctionner différemment dans certaines conditions.