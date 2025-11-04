Les constructeurs automobiles pressent les États-Unis de prolonger l'accord de libre-échange nord-américain

Les principaux constructeurs automobiles, notamment General Motors GM.N , Tesla TSLA.O , Toyota Motor 7203.T , Hyundai, Volkswagen

VOWG.DE et Ford F.N , ont exhorté mardi l'administration Trump à prolonger un accord de libre-échange nord-américain qu'ils qualifient de crucial pour la production automobile américaine.

Les constructeurs automobiles ont fait ces commentaires dans des documents déposés auprès du bureau du représentant américain au commerce avant l'examen officiel de l'accord États-Unis-Mexique-Canada en 2026. Tous ont suggéré des changements.

L'American Automotive Policy Council, qui représente les trois constructeurs automobiles de Detroit, a déclaré que l'USMCA "permet aux constructeurs automobiles opérant aux États-Unis d'être compétitifs au niveau mondial grâce à l'intégration régionale, qui permet des gains d'efficacité" et représente "des dizaines de milliards de dollars d'économies annuelles".

INVESTISSEMENTS EN ATTENTE

Hyundai Motor Group 005380.KS a déclaré dans un document que l'incertitude concernant l'USMCA retardait les décisions d'investissement.

"Une confirmation rapide de l'extension de l'USMCA débloquerait immédiatement plus de 20 milliards de dollars de nouveaux investissements américains", a déclaré le constructeur automobile au représentant américain au commerce. "Chaque mois d'ambiguïté ralentit la création d'emplois, la sélection de sites et le développement technologique."

Tesla a déclaré que "pour continuer sur cette lancée et renforcer la compétitivité américaine, les États-Unis devraient soutenir la poursuite de l'USMCA en tant qu'accord trilatéral".

L'entreprise a recommandé aux trois pays d'adopter une norme de charge nord-américaine acceptée par l'industrie comme norme unique pour le commerce des véhicules électriques légers et d'aligner les normes de sécurité automobile. Le mois dernier, le président Donald Trump a approuvé un allègement tarifaire pour les pièces importées utilisées dans la production américaine d'automobiles et de moteurs.

Stellantis STLAM.MI a déclaré que les véhicules fabriqués en dehors de l'Amérique du Nord devraient suivre des règles sur l'origine des composants pour "refléter ou correspondre efficacement à celles imposées par l'USMCA" ou abandonner les droits de douane sur les véhicules de tourisme mexicains et canadiens conformes à l'USMCA.

Stellantis a ajouté qu'en cas de droits de douane de 15 % avec le Japon, les véhicules américains conformes aux règles de contenu nord-américain "continueront à perdre des parts de marché au profit des importations asiatiques, au détriment des travailleurs américains de l'industrie automobile".

Toyota a déclaré qu'"il est crucial que l'USMCA continue d'autoriser le commerce transfrontalier en franchise de droits pour les automobiles et les pièces détachées" qui respectent les règles de l'accord commercial en matière de contenu et de main-d'œuvre.

Ford a déclaré qu'après la mise en place d'un USMCA amélioré, tous les tarifs de sécurité nationale "ne devraient s'appliquer qu'aux pays situés en dehors de l'Amérique du Nord afin de préserver l'efficacité de l'USMCA et la compétitivité de l'industrie automobile nord-américaine".