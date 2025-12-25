Au Pakistan, un Noël toujours hanté par le souvenir d'un attentat meurtrier

Des fidèles rassemblés pour prier à l'occasion de Noël à l'église All Saints de Peshawar, le 25 décembre 2025 au Pakistan ( AFP / Abdul MAJEED )

Après de multiples contrôles sous l'oeil de soldats armés déployés pour assurer la sécurité, des centaines de chrétiens ont assisté jeudi à la messe de Noël à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, toujours hantés par le souvenir d'un attentat meurtrier.

Il y a un peu plus de douze ans, le 22 septembre 2013, deux kamikazes avaient déclenché leurs explosifs à la sortie de la messe dans la cour de la petite cathédrale All Saints de Peshawar, tuant 113 personnes, selon un bilan de l'église.

Natasha Zulfiqar (c), femme au foyer blessée avec ses parents dans un attentat meurtrier, arrive avec son fils pour prier à l'église All Saints de Peshawar à l'occasion de Noël, le 25 décembre 2025 au Pakistan ( AFP / Abdul MAJEED )

Sur un des murs, les traces creusées dans la pierre par des billes de métal mélangées à la charge explosive sont encore visibles.

Tout proche, un mémorial porte les noms des fidèles dont la vie fut fauchée par cette attaque revendiquée par un groupe islamiste radical.

"Encore aujourd'hui, quand je pense à ce jour il y a douze ans, mon âme tremble", confie à l'AFP Natacha Zulfiqar, 30 ans.

Natasha Zulfiqar, femme au foyer blessée avec ses parents dans un attentat meurtrier, montre les cicatrices sur son poignet droit lors d'un entretien avec l'AFP à l'occasion de Noël, à l'église All Saints de Peshawar, le 25 décembre 2025 au Pakistan ( AFP / Abdul MAJEED )

Cette femme au foyer avait été blessée lors de l'attentat tout comme ses parents. Son poignet droit porte encore des cicatrices.

"L'intensité de notre peine ne pourra jamais vraiment s'atténuer", estime Azzeka Victor Sadiq, un professeur de 38 ans dont le père a été tué et la mère blessée dans l'attentat.

"Chaque fois que je viens à l'église, je revois tout ce qui s'est passé", ce jour-là, ajoute-t-il en ce jeudi de Noël.

Un policier monte la garde devant l'église All Saints de Peshawar à l'occasion de Noël, le 25 décembre 2025 au Pakistan ( AFP / Abdul MAJEED )

Les chrétiens représentent environ 2% des 240 millions de Pakistanais et ont longtemps fait face à des discriminations dans ce pays majoritairement musulman.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a promis de protéger les minorités religieuses lors d'une cérémonie pour Noël à Islamabad: "Je veux dire clairement que si un membre d'une minorité est victime d'une quelconque injustice, la loi y répondra avec force".