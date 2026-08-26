Les constructeurs automobiles pensaient que le Canada allait conclure un accord commercial. Puis les droits de douane ont doublé.

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* Toyota et Honda représentent plus de 75 % des 1,2 million de véhicules produits au Canada en 2025

* Certaines sources du secteur automobile estiment que le délai fixé à janvier laisse une marge de manœuvre pour parvenir à un accord

* L'accord commercial avorté aurait réduit les droits de douane sur les véhicules canadiens de 25 % à 15 %

(Ajout: Honda a refusé de commenter (paragraphe 11) par Nora Eckert et David Shepardson

La semaine dernière encore, les constructeurs automobiles espéraient que les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada prévues cet été permettraient d’alléger les droits de douane de 25 % imposés par Washington, qui ont fait grimper le coût du transport des véhicules et des pièces détachées à travers la frontière. Au lieu de cela, leur problème a doublé lundi , lorsque le président américain Donald Trump a annoncé un droit de douane de 50 % sur les véhicules, les pièces détachées et les camions en provenance du Canada, avec effet au 1er janvier. «Nous ne pouvons pas nous retrouver, en janvier prochain, dans une situation où le Canada — un marché majeur pour les véhicules et les pièces détachées fabriqués aux États-Unis, et dont les exportations de véhicules comportent une part importante de composants américains — serait traité comme la Chine», a déclaré à Reuters un dirigeant du secteur. Les droits de douane de 50 % prévus à l'encontre du Canada seraient comparables à ceux actuellement en vigueur sur certaines voitures à essence importées de Chine . L’accord commercial qui a échoué aurait réduit le taux de droit maximal sur les voitures et les utilitaires légers canadiens de 25 % à 15 % .

Selon Barclays, les véhicules construits au Canada ne représentaient qu’environ 6 % des ventes aux États-Unis en 2025. Toutefois, si les droits de douane actuels doublaient, des constructeurs automobiles tels que Ford Motor F.N , General Motors GM.N , Stellantis (fabricant de Jeep) STLAM.MI , Toyota

7203.T et Honda 7267.T devraient faire face à des coûts supplémentaires importants sur certains de leurs modèles phares. De plus, une hausse des droits de douane sur les pièces détachées aurait des répercussions négatives sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement automobile américaine.

Certaines sources du secteur automobile interrogées par Reuters ont déclaré avoir bon espoir qu’un accord soit encore conclu avant janvier, et que le fait que le délai soit de plusieurs mois indique que les parties se laissent une marge de manœuvre pour parvenir à un accord.

DES CONDITIONS DE CONCURRENCE INÉGALES Avant même que les négociations n’échouent, les dirigeants du secteur automobile de Détroit avaient fait valoir , auprès de l’administration que la série de droits de douane imposés par Trump au cours des 18 derniers mois les avait placés dans une situation plus défavorable que celle de leurs concurrents asiatiques et européens. Les droits de douane sur les importations en provenance de ces marchés s’élèvent à 15 %, grâce à des accords commerciaux distincts conclus l’année dernière avec ces partenaires. Pourtant, les taxes imposées par Trump sont restées fixées à 25 % pour les principaux partenaires commerciaux des constructeurs automobiles de Détroit, le Mexique et le Canada, avec un allègement partiel lié à la part de composants fabriqués aux États-Unis. L’administration a également évoqué l’idée d’exiger que les voitures importées du Canada et du Mexique comportent, pour bénéficier de droits de douane réduits, la moitié de leur contenu sous forme de pièces fabriquées aux États-Unis, ont indiqué des sources proches du dossier. Les importations en provenance d’Asie et d’Europe ne sont soumises à aucune exigence de ce type concernant la part de contenu américain ou nord-américain.

Cette semaine, des lobbyistes de l’industrie automobile se sont dits perplexes quant aux raisons pour lesquelles Washington exclut de fait le Canada, un pays dont la chaîne d’approvisionnement automobile est étroitement liée à celle des États-Unis. Ford n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Honda, Toyota, GM et Stellantis ont refusé de s’exprimer. L’American Automotive Policy Council, qui représente Ford, GM et Stellantis, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LES PICK-UPS DE GM ET LES SUV DE TOYOTA EN DANGER

Pour GM, environ 17 % de la production de son pick-up Chevrolet Silverado – son modèle le plus vendu – se fait au Canada, selon une étude de Barclays. Pour Stellantis, le Canada est le seul site de fabrication de sa Chrysler Pacifica, l’un de ses modèles les plus vendus aux États-Unis. Ford s’apprête à commencer à importer des gros camions Super Duty depuis une usine d’Oakville. Toyota et Honda seraient les plus exposées à la hausse des droits de douane. Selon Global Automakers of Canada, les deux constructeurs japonais représentaient plus de 75 % des 1,2 million de véhicules produits dans le pays en 2025, dont une grande partie était expédiée vers les États-Unis. Un haut responsable de Honda a averti mardi que le constructeur pourrait renoncer à la construction d’une huitième usine d’assemblage en Amérique du Nord si l’Accord États-Unis-Mexique-Canada n’était pas prolongé.