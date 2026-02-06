Les constructeurs automobiles mondiaux subissent une perte de 55 milliards de dollars à la suite de l'abandon des véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alessandro Parodi

Les constructeurs automobiles mondiaux ont enregistré quelque 55 milliards de dollars de dépréciations au cours de l'année écoulée, car ils réduisent leurs ambitions en matière de véhicules électriques sur un marché américain difficile sous la présidence de Donald Trump, des guerres de prix en Chine et un mélange plus complexe de types de véhicules en Europe.

Le dernier en date à rejoindre la pile croissante est le propriétaire de Jeep-to-Fiat, Stellantis STLAM.MI , qui a révélé des charges d'environ 22,2 milliards d'euros (soit 26,5 milliards de dollars) au second semestre 2025, entraînant une chute de plus de 20 % de ses actions à leur niveau le plus bas depuis six ans.

Le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, a déclaré que les dépréciations étaient dues au "coût de la surestimation du rythme de la transition énergétique", faisant écho à des commentaires similaires de ses pairs Ford F.N , General Motors GM.N et Volkswagen VOWG.DE .

Les constructeurs automobiles traditionnels ont du mal à suivre les nouveaux arrivants, en particulier en Chine , et ont édulcoré les objectifs d'électrification en Europe et en particulier aux États-Unis , un marché clé où la transition vers les VE a été fortement ralentie.

STELLANTIS

Le constructeur automobile franco-italien a comptabilisé le 6 février son énorme dépréciation, la plus importante à ce jour, qui, selon lui, est liée au remaniement de sa gamme de produits pour répondre à la demande des consommateurs et aux nouvelles réglementations en matière d'émissions aux États-Unis.

La dépréciation comprend des paiements d'environ 6,5 milliards d'euros qui devraient être effectués au cours des quatre prochaines années.

FORD MOTOR

L'entreprise de Dearborn (Michigan) a déclaré en décembre qu'elle allait procéder à une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et supprimer plusieurs modèles de véhicules électriques, pour se concentrer sur les modèles à essence et les modèles hybrides.

GENERAL MOTORS

Le plus grand constructeur automobile américain en termes de ventes a déclaré en janvier qu'il prendrait une charge de 6 milliards de dollars pour se défaire de certains investissements dans les véhicules électriques, y compris une charge de 4,2 milliards de dollars en espèces liée à l'annulation de contrats et à des règlements avec des fournisseurs.

VOLKSWAGEN/PORSCHE

Volkswagen, le premier constructeur automobile européen, a déclaré en septembre dernier qu'il prendrait une charge de 5,1 milliards d'euros (soit 6 milliards de dollars) à la suite d'une révision approfondie des produits de son unité Porsche P911_p.DE , qui a retardé certains modèles de véhicules électriques en faveur des hybrides et des voitures à moteur à combustion.

Cela inclut une charge de dépréciation d'environ 3,5 milliards de dollars.

(1 $ = 0,8477 euro)