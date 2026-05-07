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Les constructeurs automobiles exhortent Trump à prolonger l'accord commercial avec le Mexique et le Canada
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 22:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte; pas de commentaire immédiat de l'USTR aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Jeudi, les principaux groupes du secteur automobile ont exhorté l'administration Trump à prolonger l'accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada, affirmant que cela était crucial pour la production automobile américaine alors que l'Amérique du Nord fait face à la concurrence de l'Asie et de l'Europe.

Les sept groupes représentant les constructeurs automobiles, les concessionnaires et les équipementiers ont déclaré dans une lettre adressée au représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, et rapportée pour la première fois par Reuters, que la prolongation de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada “contribuera à garantir que les États-Unis restent une base de production compétitive à l'échelle mondiale à une époque marquée par des changements technologiques rapides et une concurrence internationale de plus en plus intense”.

Cette lettre intervient avant la date butoir du 1er juillet pour un examen sexennal. Le Mexique et les États-Unis ont convenu de lancer des négociations bilatérales officielles afin de régler les questions américano-mexicaines dans le cadre de l’USMCA au cours de la semaine du 25 mai à Mexico.

L'USTR n'a pas immédiatement commenté cette information.

Le Mexique et le Canada considèrent les négociations de l’USMCA comme un moyen d’obtenir un allègement des droits de douane élevés imposés par Trump en 2025, qui ont causé des difficultés aux constructeurs automobiles et à d’autres industries dans l’économie nord-américaine hautement intégrée.

Les groupes automobiles – qui représentent General Motors, Volkswagen, Tesla, Toyota, Hyundai et tous les autres grands constructeurs automobiles – ont averti que diviser l’USMCA en accords commerciaux distincts “introduirait une complexité inutile, alourdirait la charge administrative, créerait des régimes réglementaires divergents et compromettrait les chaînes d’approvisionnement mêmes que l’accord visait à renforcer”.

Dans le cadre de l’USMCA et de son prédécesseur, l’ALENA, les échanges d’automobiles et de pièces détachées entre les trois pays avaient été exempts de droits de douane pendant plus de trois décennies, jusqu’à ce que Trump impose l’année dernière un droit de 25 % sur les importations mondiales de véhicules, pour des raisons de sécurité nationale, en vertu de l’article 232 de la loi sur l’expansion du commerce de 1962.

Depuis lors, Trump a conclu des accords prévoyant des droits de douane de 15 % sur les importations automobiles en provenance du Japon, de l’Union européenne et de la Corée du Sud, et de 10 % en provenance du Royaume-Uni, ce qui rend l’expédition de certaines voitures de ces pays vers les États-Unis moins coûteuse que depuis le Mexique.

L'USMCA exige désormais qu'environ 75 % de la valeur d'une voiture provienne de la région, avec un certain pourcentage de composants provenant des États-Unis ou du Canada.

Un groupe représentant les trois grands constructeurs automobiles de Détroit a déclaré l'année dernière que l'USMCA permettait des gains d'efficacité considérables, représentant “des dizaines de milliards de dollars d'économies annuelles”.

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