Les consommateurs privilégient les achats en ligne aux files d'attente pour le Black Friday

Hausse de 5,3 % des dépenses en ligne à l'occasion de Thanksgiving, soit 6,4 milliards de dollars - Adobe

Les détaillants sont confrontés à la baisse des intentions de dépenses des consommateurs

Le rôle du Black Friday dilué par des promotions en ligne étendues

Les préoccupations liées au marché de l'emploi rendent les acheteurs plus sélectifs

Les Américains à la recherche de bonnes affaires ont fait leurs achats en ligne pour Thanksgiving, dépensant 5 % de plus que l'année dernière, alors que de plus en plus de consommateurs se sont tournés vers les ordinateurs portables et les téléphones au lieu de braver le froid pour faire des bonnes affaires pendant le week-end crucial du Black Friday.

Si les premiers chiffres des ventes en ligne ont révélé une tendance prometteuse en matière de dépenses, dans les grandes enseignes, la traditionnelle chasse aux bonnes affaires du "Black Friday" s'est révélée moins intense que par le passé, lorsque des foules de gens faisaient la queue le matin du lendemain de Thanksgiving. Et beaucoup de ceux qui se sont aventurés ont dit qu'ils avaient un budget, craignant de trop dépenser à un moment où l'inflation reste supérieure à la tendance et où le marché de l'emploi est en train de s'affaiblir.

"Je suis beaucoup plus prudente", a déclaré Grace Curbelo, 67 ans, de New Rochelle (New York), qui se trouvait vendredi matin au centre commercial Woodbury Common à Central Valley (New York). "Je ne sais pas comment l'économie va évoluer et je ne veux pas m'endetter."

Selon Adobe Analytics, qui vérifie les transactions de commerce électronique en ligne et couvre plus de 1 000 milliards de visites sur les sites de vente au détail américains, les dépenses en ligne effectuées le jeudi de Thanksgiving ont augmenté de 5,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 6,4 milliards de dollars. Ce résultat est meilleur que prévu, selon Adobe, carles achats en ligneont dilué l'importance du Black Friday, les promotions axées sur cet événement s'étalant sur plusieurs semaines.

CALME AU LEVER DU SOLEIL

Environ une heure avant le lever du soleil, dans un froid de 30 degrés Fahrenheit, Quantavius Shorter, 40 ans, mécanicien de moteurs diesel à Atlanta, était l'un des premiers d'une douzaine de personnes à faire la queue à 5 h 59 au Walmart local dans le quartier de Gresham Park à Atlanta.

M. Shorter a acheté un téléviseur intelligent à écran plat Roku 1 pour 298 dollars, une remise parfaite pour son petit budget de Noël.

"D'habitude, c'est 500 dollars", a déclaré M. Shorter. "Je suis venu tôt parce que je m'attendais à ce qu'il soit en rupture de stock."

DES CONSOMMATEURS PLUS PRUDENTS

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en septembre, en partie à cause des prix élevés. Les droits de douane du président Donald Trump ont contribué à cette tendance, ajoutant environ 4,9 points de pourcentage aux prix de détail, selon l'organisation à but non lucratif Tax Foundation . "Ce que nous constatons, c'est que les consommateurs sont certainement plus prudents", a déclaré Massimo Basei, directeur commercial du géant danois de la bijouterie Pandora, prédisant une concurrence féroce . Avec un taux de chômage proche de son plus haut niveau depuis quatre ans, les acheteurs sont également devenus plus sélectifs. La confiance des consommateurs américains est tombée à son plus bas niveau depuis sept mois en novembre, selon le groupe de recherche économique The Conference Board, avec moins de ménages prévoyant d'acheter des véhicules à moteur, des maisons et d'autres articles de grande valeur au cours des six prochains mois, ou de faire des projets de vacances.

L'

éditeur de logiciels Salesforce CRM.N a déclaré que le volume global des commandes pour Thanksgiving a diminué de 2 % par rapport à l'année précédente, tandis que le prix de vente moyen des marchandises a augmenté de 8 %, ce qui indique que les consommateurs achètent des marchandises plus chères plutôt que d'augmenter leur consommation globale. Cela suggère à la fois un niveau plus élevé de sélectivité parmi les consommateurs, ainsi qu'une domination croissante des ménages les plus aisés . Selon Moody's Analytics, les 10 % d'Américains les plus riches - ceux qui gagnent au moins 250 000 dollars par an - représentaient environ 48 % de l'ensemble des dépenses de consommation au deuxième trimestre 2025, ce qui représente une augmentation constante par rapport aux 35 % de dépenses du milieu des années 1990.

Mark Douglas, 68 ans, de Rye (New York), a décidé de faire la queue au magasin Nike de Woodbury Common pour acheter des baskets à sa femme et à ses fils, arguant que les magasins pratiquent généralement de bons prix.

Mais attendre dans le vent glacial s'est avéré inefficace. "J'aurais dû le faire en ligne", a-t-il déclaré.

De plus en plus d'acheteurs se tournent vers l'intelligence artificielle . Les données d'Adobe ont montré que le trafic de l'IA sur les sites de vente au détail américains à l'occasion de Thanksgiving a augmenté de 725 % par rapport à l'année dernière, et que plus de la moitié des visites de l'IA sont susceptibles de se convertir en ventes pour les détaillants. En Europe, la journée de shopping a été marquée par des grèves dans les entrepôts d'Amazon AMZN.O en Allemagne, des manifestations distinctes étant également prévues devant les magasins Zara en Espagne. Par ailleurs, le syndicat des travailleurs de Starbucks a également déclaré qu'il étendait sa grève illimitée à 26 autres magasins aux États-Unis pour le Black Friday.