Les consommateurs du "Black Friday" préfèrent l'internet aux files d'attente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Adobe, les dépenses en ligne pour Thanksgiving ont augmenté de 5,3 % pour atteindre 6,4 milliards de dollars

Les détaillants sont confrontés à la baisse des intentions de dépenses des consommateurs

Le rôle du "Black Friday" dilué par des promotions en ligne étendues

Les inquiétudes sur le marché du travail rendent les acheteurs plus sélectifs

Les Américains à la recherche de bonnes affaires ont passé Thanksgiving en cliquant, dépensant 8,6 milliards de dollars en ligne jusqu'à présent pour le Black Friday, alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les ordinateurs portables et les téléphones au lieu de braver le temps frais pour faire des affaires pendant le week-end crucial du shopping.

Adobe Analytics, qui analyse les transactions de commerce électronique en ligne et couvre plus de 1 000 milliards de visites sur les sites de vente au détail américains, prévoit que les acheteurs américains dépenseront entre 11,7 et 11,9 milliards de dollars en ligne pour le Black Friday.

Alors que les premiers chiffres des ventes en ligne ont montré une tendance prometteuse pour les dépenses, chez les principaux détaillants, la majeure partie des achats du Black Friday a eu lieu entre 10 heures et 14 heures ET (1900 GMT), selon les données d'Adobe Analytics, avec une autre poussée attendue dans la soirée. Beaucoup de ceux qui se sont aventurés ont dit qu'ils avaient un budget, craignant de trop dépenser à un moment où l'inflation reste supérieure à la tendance et où le marché de l'emploi est en train de s'affaiblir.

"Je suis beaucoup plus prudente", a déclaré Grace Curbelo, 67 ans, de New Rochelle (New York), qui se trouvait vendredi matin au centre commercial Woodbury Common à Central Valley (New York). "Je ne sais pas comment l'économie va évoluer et je ne veux pas m'endetter."

DES CONSOMMATEURS PRUDENTS, DES PRIX PLUS ÉLEVÉS

Les dépenses élevées du vendredi noir ont été stimulées par des rabais plus importants que prévu, selon Adobe. Les achats en ligne ont dilué l'importance du Black Friday, les promotions axées sur cet événement s'étalant sur plusieurs semaines. Adobe Analytics s'attend à ce que le Cyber Monday génère 14,2 milliards de dollars de ventes en ligne, soit une hausse de 6,3 % par rapport à l'année dernière, ce qui en ferait le plus grand jour d'achat en ligne de l'année.

Selon Vivek Pandya, directeur d'Adobe Digital Insights chez Adobe Analytics, les acheteurs s'appuient fortement sur les codes promotionnels trouvés en ligne par l'intermédiaire des influenceurs des médias sociaux pour obtenir des réductions supplémentaires pendant la Cyber Week.

Le spectre d'une hausse des prix a plané sur la journée. Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en septembre, en partie à cause des prix élevés, et les droits de douane du président Donald Trump ont contribué à cette tendance, ajoutant environ 4,9 points de pourcentage aux prix de détail, selon l'organisation à but non lucratif Tax Foundation .

L'éditeur de logiciels Salesforce a déclaré que ses premières données montraient que les prix aux États-Unis augmentaient plus rapidement qu'à l'échelle mondiale. Le prix de vente moyen des produits en ligne a augmenté de 8 % par rapport à l'année dernière, contre 5 % au niveau mondial, signe de l'effet des droits de douane et des dépenses des ménages aisés , qui ont continué à faire des achats alors que la plupart des groupes de revenus affirment que leur confiance en tant que consommateurs est faible .

"C'est le seul marché où l'on observe des augmentations aussi importantes du prix de vente moyen. Les détaillants essaient donc de réduire leurs marges en raison de l'impact des droits de douane", a déclaré Caila Schwartz, directrice de la connaissance des consommateurs chez Salesforce.

Avec un taux de chômage proche de son plus haut niveau depuis quatre ans, les acheteurs sont également devenus plus sélectifs. Selon le groupe de recherche économique The Conference Board, la confiance des consommateurs américains est tombée à son plus bas niveau depuis sept mois en novembre, et moins de ménages prévoient d'acheter des véhicules à moteur, des maisons et d'autres articles coûteux au cours des six prochains mois, ou de planifier des vacances.

Les 10 % d'Américains les plus riches - ceux qui gagnent au moins 250 000 dollars par an - ont représenté environ 48 % de l'ensemble des dépenses de consommation au deuxième trimestre 2025, ce qui représente une augmentation constante par rapport aux 35 % de dépenses du milieu des années 1990, selon Moody's Analytics.

"Les consommateurs aux revenus plus élevés sont un peu plus résistants, et c'est pourquoi nous observons une forte croissance dans des catégories telles que le mobilier et le luxe", a déclaré Mme Schwartz.

Heather Cheatham, 50 ans, de Lynchburg, en Virginie, a commencé son shopping du vendredi noir en goûtant des parfums et en cherchant des teintes pour les yeux Armani dans le Sephora de LVMH LVMH.PA à Crabtree Valley Mall à Raleigh, en Caroline du Nord. Mme Cheatham ne s'est pas fixé de budget et a déjà acheté des cadeaux pour sa fille chez American Eagle Outfitters' AEO.N Aerie, du matériel stéréo pour son fils et un putter de golf pour son autre fils.

CALME AU LEVER DU SOLEIL

Selon Marshal Cohen, conseiller en chef chez Circana, qui a passé la matinée à visiter les magasins et les centres commerciaux de New York et du New Jersey, le vendredi noir n'a pas eu la même allure cette année. Fini la ruée matinale et les longues files d'attente devant les magasins.

Parmi les détaillants visités par M. Cohen, Target a "gagné la matinée", a-t-il déclaré, parce qu'elle a distribué des sacs à surprises aux 100 premiers clients. Walmart a pris de l'ampleur plus tard dans la journée, lorsque le trafic s'est intensifié.

Environ une heure avant le lever du soleil, par des températures glaciales, Quantavius Shorter, 40 ans, mécanicien de moteurs diesel à Atlanta, était l'un des premiers parmi une douzaine de personnes à faire la queue à 5 h 59 au Walmart local, dans le quartier de Gresham Park à Atlanta.

M. Shorter a acheté un téléviseur intelligent à écran plat Roku pour 298 dollars, une remise parfaite pour son petit budget de Noël.

"D'habitude, c'est 500 dollars", a déclaré M. Shorter. "Je suis venu tôt parce que je m'attendais à ce qu'il soit épuisé."

En Europe, la journée de shopping a été marquée par des grèves dans les entrepôts d'Amazon AMZN.O en Allemagne, des manifestations distinctes étant également prévues devant les magasins Zara en Espagne. Par ailleurs, le syndicat des travailleurs de Starbucks a également déclaré qu'il étendait sa grève illimitée à 26 autres magasins aux États-Unis le jour du Black Friday.