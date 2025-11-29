 Aller au contenu principal
Les consommateurs américains ont dépensé 11,8 milliards de dollars lors du Black Friday, selon Adobe Analytics
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les acheteurs américains ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday, soit une hausse de 9,1 % par rapport à l'année dernière, selon les données définitives d'Adobe Analytics.

Adobe Analytics prévoit que les acheteurs dépenseront 5,5 milliards de dollars le samedi et 5,9 milliards de dollars le dimanche, soit une hausse de 3,8 % et 5,4 % respectivement par rapport à l'année dernière.

