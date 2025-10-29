Les conseils des analystes sur Capgemini après le point d'activité trimestriel
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 16:50
Selon l'analyste, la croissance de Capgemini au 3e trimestre, nettement supérieure aux attentes du marché, marque une amélioration notable par rapport au 2e trimestre, grâce notamment aux secteurs bancaires et TMT.
Oddo BHF relève ses prévisions de croissance au 4e trimestre 2025 et pour 2026. L'analyste relève de 1% et 1,5% ses estimations de BPA pour 2025 et 2026, respectivement.
'C'est avant tout l'occasion de réduire sa décote de valorisation par rapport à ses pairs globaux (environ -25% actuellement), qui nous semble très exagérée puisqu'il n'y a plus de déficit de croissance organique pour Capgemini', rajoute l'analyste.
BofA réitère aussi sa recommandation d'achat après un solide troisième trimestre.
L'analyste souligne que la croissance organique s'accélère à +1,9 %, contre -0,3 % au deuxième trimestre. Les prévisions pour l'exercice sont revues à la hausse grâce à la forte croissance aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie-Pacifique.
'Le débat sur l'IA bat son plein, les preuves d'une pression sur les prix induite par l'IA restent limitées, et les succès se poursuivent dans les domaines du cloud, de l'IA et des données' indique le bureau d'analyse.
L'objectif de cours est fixé à 181 EUR suite à une révision à la hausse des prévisions de BPA de 2 à 3 %.
Invest Securities maintient également sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 232 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre.
'Même si le management a quelque peu calmé les ardeurs lors de la présentation en évoquant un environnement de marché toujours compliqué et des pressions sur les prix qui demeurent, le retour de la croissance organique au T3 25, après 7 trimestres de contractions, ainsi que le léger relèvement de la croissance organique 2025 pourraient permettre d'enclencher un rerating' indique le bureau d'analyse dans sa note du jour.
Invest Securities estime que cette accélération progressive de la croissance organique, combinée à l'impact relutif de l'acquisition de WNS, pourrait permettre à CapGemini de retrouver un momentum positif et effacer petit à petit les craintes liées à la disruption du secteur par l'IA.
'Nos estimations 2025-27e qui intégraient déjà WNS depuis le 22 septembre sont marginalement ajustées (+1,1%/-1,1%/-1,5% au niveau des BPA)' rajoute l'analyste en conclusion de son étude.
Valeurs associées
|132,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,96%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 16:50:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Les bijoux sont toujours introuvables, mais deux hommes soupçonnés d'avoir participé au spectaculaire casse du Louvre, qui a fait le tour du monde, devraient être mis en examen mercredi soir à Paris et écroués, a annoncé la procureure Laure Beccuau. Ces deux trentenaires, ... Lire la suite
-
Airbus a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre, porté par les livraisons d'avions commerciaux et les gains réalisés dans les secteurs des hélicoptères ... Lire la suite
-
Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, en amont de la réunion de la BCE qui se tiendra demain. "La BCE devrait maintenir son taux directeur inchangé demain. Aucune nouvelle baisse n'est prévue pour cette année ... Lire la suite
-
(AOF) - Le groupe Casino dément catégoriquement dans un communiqué l’information selon laquelle Daniel Kretinsky aurait "réinjecté 500 millions d’euros dans les comptes du distributeur". Le distributeur a donc souhaité réagir après l’article publié ce jour par ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer