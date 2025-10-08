Les conseils d'administration américains cherchent de l'expérience pour faire face à l'IA et aux droits de douane : Ross Kerber

par Ross Kerber

Les recruteurs d'administrateurs des plus grandes entreprises américaines reviennent aux fondamentaux, selon de nouvelles données, alors que les conseils d'administration recherchent des personnes expérimentées pour relever des défis tels que l'intelligence artificielle et les droits de douane du président Donald Trump. Ces tendances réduisent également l'importance accordée par les conseils d'administration à l'intégration d'administrateurs plus jeunes et issus de milieux plus diversifiés. Cette année, les nouveaux administrateurs des sociétés du S&P 500 étaient âgés en moyenne de 59,1 ans, poursuivant ainsi des années d'augmentation de l'âge, selon une étude annuelle qui sera publiée mardi par le cabinet de conseil en recherche de cadres et en leadership Spencer Stuart.

En outre, 30 % des nouveaux administrateurs sont des directeurs généraux en activité ou à la retraite, et 29 % ont une formation financière - deux chiffres inchangés par rapport à 2024. "Nous revenons à une situation où les gens disent qu'ils aimeraient vraiment avoir l'expérience d'un directeur général au sein du conseil", a déclaré Julie Hembrock Daum, présidente de la pratique de conseil d'administration de Spencer Stuart en Amérique du Nord. "La plupart des entreprises aimeraient avoir un directeur général actif au sein du conseil d'administration si elles le pouvaient, mais c'est de plus en plus difficile à trouver", en raison des politiques des grands investisseurs qui interdisent aux directeurs généraux des sociétés cotées en bourse d'avoir trop d'engagements à l'extérieur.

Les questions qui mettent l'accent sur l'expérience comprennent la manière dont les entreprises réagiront à l'IA et aux droits de douane de M. Trump.

Les conseils d'administration d'entreprises actives dans des secteurs tels que l'hôtellerie ou la construction doivent également faire face aux pressions exercées sur leurs employés, telles que l'augmentation du coût de la vie, en particulier du coût du logement, et l'application plus agressive des lois sur l'immigration, a déclaré Mme Daum.

L'une des entreprises qui a nommé un directeur général externe en tant qu'administrateur indépendant cette année est 3M, MMM.N qui a nommé à son conseil d'administration David Bozeman, directeur général de C.H. Robinson Worldwide. CHRW.O Une autre, Meta Platforms, META.O a ajouté comme administrateurs John Elkann, directeur général d'Exor EXOR.AS et Patrick Collison, directeur général de l'entreprise privée Stripe.

Les représentants de 3M et de Meta n'ont pas immédiatement commenté cet article.

UN NOUVEAU REGARD SUR LA DÉMOGRAPHIE

Autrefois considérés comme des organes cérémoniaux, les conseils d'administration des entreprises font l'objet d'une attention accrue depuis la crise financière. Les comités du conseil d'administration sont désormais pressés d'exercer une surveillance plus étroite sur des questions telles que la rémunération des dirigeants et la sécurité de l'information.

La démographie des conseils d'administration a également fait l'objet d'un nouveau regard après les mouvements "#MeToo" et "Black Lives Matter". De nombreuses entreprises ont ajouté des informations sur la race, le sexe et l'orientation sexuelle des administrateurs.

Les défenseurs ont utilisé ces données pour inciter les entreprises à intégrer davantage de femmes et de minorités dans leurs conseils d'administration au début de la décennie. Cet effort a permis de diversifier les conseils d'administration, mais l 'élan s'est ralenti au cours de la récente réaction contre la diversité. Parmi les 374 nouveaux administrateurs indépendants nommés par les entreprises du S&P 500 cette année, 38 % étaient des femmes, contre 42 % en 2024 et 47 % en 2020, selon Spencer Stuart. Les administrateurs issus de minorités représentaient 17 % de la promotion de cette année, contre 26 % en 2024 et 22 % en 2020.

La représentation globale au sein des conseils d'administration des entreprises est restée globalement la même qu'en 2024, les femmes représentant aujourd'hui 35 % de tous les administrateurs du S&P 500 et les minorités 24 %. Barry Lawson Williams, un vétéran des conseils d'administration qui se préoccupe depuis longtemps de la diversité dans les entreprises , a déclaré qu'il avait remarqué un refroidissement similaire de la demande de candidats issus de groupes sous-représentés. Certains conseils d'administration ne remplacent pas les candidats issus de minorités qui quittent leur poste, a-t-il fait remarquer.

"Pour moi, la question est celle du rafraîchissement ou de la rotation des conseils d'administration, ce qui permettra une plus grande diversité et reconnaîtra le fait que les compétences nécessaires évoluent avec le temps", a déclaré M. Williams lors d'un entretien. Mme Daum a reconnu que certains conseils d'administration ne remplaçaient pas leurs membres. C 'est en partie la raison pour laquelle le nombre de nouveaux administrateurs indépendants est tombé à 374 en 2025, contre 406 en 2024 et 413 en 2020.

"Les conseils d'administration ont eu tendance à s'agrandir légèrement, par exemple lorsqu'ils ajoutaient des candidats diversifiés. Ensuite, lorsqu'il y a eu un roulement, ils n'ont pas remplacé les gens", a-t-elle déclaré.

La rémunération moyenne totale des administrateurs non salariés s'est élevée à 336 352 dollars cette année, contre 327 096 dollars l'année dernière et 272 497 dollars en 2015.