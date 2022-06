Les conseils boursiers de la semaine

Les conseil boursiers de la semaine. (© DR)

Semaine difficile pour le CAC 40 qui termine sur un recul de 4,92% sur front de hausse des taux et d'inflation supérieure à 5%. Saisissez de nouvelles opportunités après la baisse. Nos conseils d'achat sur x valeurs et de vente sur x autres.

Certaines valeurs sont lourdement pénalisées par des "ventes à découvert" pratiquées par des fonds spécialisés (qui empruntent et cèdent des titres sans les détenir au préalable). L'objectif de ces professionnels est de participer à la baisse du cours en vendant à un prix et en rachetant encore plus bas, afin d'empocher la différence. Ces titres sont le plus souvent à éviter en raison d'une forte pression vendeuse. Mais l'arrivée d'un catalyseur positif peut aussi provoquer une remontée du cours amplifiée par le rachat de positions vendeuses. Dans ce contexte baissier, découvrez nos conseils sur 26 valeurs. Nous en recommandons 4 à l'achat, 9 à la vente et 13 sont à conserver. Les actualités les plus marquantes (Air-France-KLM, Air Liquide, Atos, etc.) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. Abéo

L’optimisme revient Achetez

Air France-KLM

Levée de fonds bouclée Vendez

Air Liquide

Le champion des gaz industriels a procédé le 8 juin à sa trente et unième attribution d'actions gratuites sur la base d'une action gratuite pour dix détenues. Le cours s'est ajusté d'un coefficient correspondant à la parité retenue. Les actionnaires détenant leurs titres au nominatif depuis plus de deux années, auprès du groupe ou auprès d'un établissement financier, ont