Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Les conseils sur 30 actions Albioma

Résultats dopés par les prix des combustibles Achetez

Atos

Tombé à proximité d’un plancher depuis 2009, le titre a souffert de l’annonce d’un chiffre d’affaires trimestriel en recul de 2,4% à périmètre et changes constants. La nouvelle direction s’attend à un retour à la croissance interne au second semestre. Atos annoncera un plan stratégique à trois ans le 14 juin prochain. Vendez

Bic

Retour de flamme Achetez

Bureau Veritas

Le titre perd encore 7% depuis le début de l'année, mais les investisseurs ont bien réagi à la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre. Sur la période, les ventes du groupe de certification ont atteint près de 1,3 milliard d'euros, en hausse de 8% à données comparables. Bureau Veritas souligne notamment la forte dynamique de ses solutions liées à la durabilité et à l'ESG (environnement, social, gouvernance). Achetez

Danone

Bonne performance commerciale Achetez

Edenred

Une valeur dans l’air du temps Achetez

Eurofins Scientific

Les dirigeants du laboratoire d'analyses ont relevé le 21 avril leurs objectifs financiers de cette année malgré l'annonce de la réduction des ventes de