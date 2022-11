Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Nos conseils sur 18 actions Alstom

La profitabilité reste basse Vendez

Aperam

Sans surprise, le spécialiste des aciers inoxydables commence à subir le ralentissement de la conjoncture. Son bénéfice opérationnel du troisième trimestre a atteint 187 millions d'euros, en recul de 22% sur un an et de 47% par rapport au trimestre précédent. Même si Aperam apparaît mieux armé que lors des précédentes bases de cycle, la chute des profits risque de s'accélérer en 2023. Il vaut mieux solder la position. Vendez

Bastide Le Confort Médical

Mais le spécialiste du maintien à domicile enregistre une hausse de 12,8% de son chiffre d’affaires, grâce notamment à ses branches techniques (respiratoire, nutrition perfusion, stomathérapie). Il confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel de plus de 520 millions d'euros et son objectif de marge opérationnelle courante de plus de 8,3%. Des éléments de nature à soutenir la remontée du titre. Acheter

Bilendi

Le titre Bilendi recule de 33% sur son sommet absolu touché en avril. Le titre est pénalisé par le ralentissement de la croissance. En excluant l’allemand Respondi, le chiffre d’affaires n’a progressé que de 3,3% au troisième trimestre, contre +11,4% au premier semestre. La visibilité est