Les conseillers en matière de vaccins des CDC doivent examiner les lésions causées par le vaccin COVID-19, le long COVID

Le comité consultatif sur les vaccins du CDC américain discutera et votera éventuellement des recommandations sur des questions telles que les lésions causées par le vaccin COVID-19 et le COVID long lors de sa réunion prévue les 18 et 19 mars, selon un avis publié dans le Federal Register (registre fédéral).

L'avis a été publié mercredi.

Les recommandations du comité consultatif sur les pratiques de vaccination ont toujours été utilisées pour orienter la couverture de l'assurance maladie aux États-Unis, les politiques des États concernant les vaccins nécessaires dans les écoles et la manière dont les médecins conseillent les parents et les patients. Le comité a été reconstitué l'année dernière après que le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, sceptique à l'égard des vaccins, a renvoyé l'ensemble de ses 17 membres.

Kennedy a cherché à apporter des changements radicaux à la politique nationale de vaccination, notamment en abandonnant les recommandations générales concernant six vaccins pour enfants et en réduisant le financement de la recherche sur les vaccins à base d'ARNm.

Le comité a déjà voté en faveur de l'abandon des recommandations générales pour les vaccins COVID-19. Lors de sa dernière réunion en décembre, il a voté pour supprimer la recommandation selon laquelle tous les nouveau-nés aux États-Unis devraient recevoir un vaccin contre l'hépatite B.

Plusieurs organisations médicales ont intenté une action en justice ( ) pour contester les politiques adoptées sous Kennedy qui, selon elles, réduiraient les taux de vaccination.

Au début du mois, les principaux groupes médicaux américains ont demandé à un juge fédéral d'empêcher l'administration de mettre en œuvre de nouvelles directives qui réduisent le nombre de vaccins systématiquement recommandés pour les enfants et d'empêcher le comité consultatif sur les vaccins, trié sur le volet par Kennedy, de tenir sa prochaine réunion.