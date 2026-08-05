Les conseillers de Trump indiquent aux entreprises spécialisées dans l'IA qu'ils ne procéderont pas à des tests de sécurité sur les modèles à poids ouverts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les tests de cybersécurité aux paragraphes 1 à 5) par Courtney Rozen

L'administration Trump a indiqué mardi aux développeurs d'IA qu'elle ne soumettrait pas les modèles d'IA à poids ouvert à des tests de sécurité volontaires, selon deux sources proches des discussions.

Les modèles ouverts, notamment Nemotron de Nvidia et Llama de Meta, sont des systèmes d’IA dont les composants essentiels sont accessibles au public. Les modèles fermés sont contrôlés par des entreprises spécifiques. Les principaux développeurs américains de modèles fermés sont OpenAI, Google et Anthropic.

La Maison Blanche a discuté des règles de test non encore publiées avec des représentants de Meta META.O , d’Anthropic, de Google GOOGL.O , de Nvidia et d’OpenAI, selon cinq sources proches de la réunion.

Cette réunion fait suite aux révélations d’OpenAI et d’Anthropic selon lesquelles leurs outils d’IA avaient piraté les systèmes d’autres entreprises. Ces piratages ont suscité des inquiétudes parmi les législateurs américains quant à la possibilité que des modèles d’IA de plus en plus performants puissent être utilisés pour mener ou faciliter des cyberattaques.

L’administration Trump avait déclaré en juin que ces tests seraient volontaires et destinés aux modèles d’IA dotés de capacités de piratage sophistiquées. OpenAI et Anthropic disposent toutes deux de modèles dotés de capacités avancées en matière de cybersécurité.

Cinq sénateurs démocrates ont appelé Donald Trump mardi à collaborer avec le Congrès afin d’adopter une législation rendant ces tests permanents pour les modèles d’IA américains les plus avancés, appelés "modèles de pointe".

"Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de créer un environnement politique dans lequel les systèmes d’IA américains les plus avancés seraient soumis à des restrictions opaques, au cas par cas, tandis que les alternatives chinoises semblent moins coûteuses, plus faciles d’accès et plus prévisibles à déployer", ont déclaré les sénateurs dans leur lettre.

L’administration Trump s’est peu exprimée publiquement, se contentant d’indiquer que les autorités américaines suivaient de près le piratage d’OpenAI. Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, s’est rendu à la Maison Blanche la semaine dernière.