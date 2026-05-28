Les conseillers de la FDA vont examiner la composition des vaccins contre la COVID-19 pour la période 2026-2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 fournies par les fabricants aux paragraphes 5 et 6) par Christy Santhosh

Le comité consultatif de la FDA américaine se prononcera jeudi sur la question de savoir si les vaccins contre la COVID-19 destinés à la campagne de vaccination 2026-2027 doivent cibler le variant XFG dominant, après que des membres du personnel ont fait part de leurs inquiétudes concernant le manque de données sur les souches actuellement en circulation.

Le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la Food and Drug Administration se réunira sans modification de sa composition par Robert F. Kennedy Jr., signe d'un retour à la normale sur le plan procédural après une série de bouleversements dans la politique vaccinale sous l'égide du secrétaire à la Santé.

Depuis la dernière recommandation il y a un an, la réglementation des vaccins est dans une situation d'incertitude après qu'un tribunal a suspendu les décisions prises par le comité consultatif du CDC visant à abandonner les recommandations pour les vaccins infantiles, y compris le vaccin contre la COVID, au motif que Kennedy n'avait pas correctement nommé les membres du comité.

Quatre vaccins contre la COVID ont été approuvés aux États-Unis: le mNEXSPIKE et le Spikevax de Moderna MRNA.O , le Comirnaty de Pfizer-BioNTech PFE.N et le 22UAy.DE – tous trois des vaccins à ARNm – ainsi que le vaccin à base de protéines de Novavax-Sanofi NVAX.O SASY.PA , dont la fabrication prend plus de temps.

Dans des documents d'information publiés avant la réunion, qui a débuté à 8 h 30 (heure de l'Est), Moderna a déclaré être prête à fournir la composition recommandée pour le vaccin contre la COVID-19 d'ici la mi-août.

Pfizer et BioNTech ont déclaré être prêtes à fournir la formule actualisée du vaccin contre la COVID-19 dès son autorisation, tandis que Sanofi a indiqué qu’elle fabriquait des vaccins contre la COVID-19 ciblant le XFG pour la saison 2026-2027.

Dans des documents d'information publiés en début de semaine, la FDA a déclaré qu'il était devenu de plus en plus difficile d'évaluer l'évolution de la COVID-19 en raison de la baisse de la surveillance virologique, des volumes de séquençage et du partage en temps opportun des données par les services de santé publique des États et des collectivités locales.

Le tableau de bord COVID des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) reflète cette lacune, les données hebdomadaires étant actuellement indisponibles en raison du faible nombre de soumissions de séquençage. La dernière mise à jour, datant désormais d'un mois, montrait que les souches XFG représentaient plus de la moitié des cas aux États-Unis au cours des quatre semaines se terminant le 11 avril.

La baisse du séquençage reflète à la fois la perte de personnel de surveillance au sein du gouvernement et la réduction des financements universitaires, a déclaré Jill Roberts, professeure associée au Collège de santé publique de l'Université de Floride du Sud.

Pour la saison 2025-2026, la FDA avait recommandé que les vaccins contre le COVID ciblent la souche LP.8.1, un sous-variant de la souche JN.1.

Si les variants du COVID continuent de dériver de la souche JN.1, d'autres sous-variants tels que NB.1.8.1 sont apparus depuis mai de l'année dernière, selon les documents d'information de la FDA.

Au début du mois, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé aux fabricants de vaccins de cibler la souche monovalente LP.8.1 ou d'autres variants actuellement en circulation, tels que XFG ou NB.1.8.1.