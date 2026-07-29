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Les conseillers de la FDA se prononcent contre le traitement de Capricor contre la cardiopathie de Duchenne
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 22:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi , le comité consultatif indépendant de la FDA américaine s'est prononcé contre les bienfaits de la thérapie cellulaire deramiocel de Capricor Therapeutics CAPR.O , pour le traitement de la cardiomyopathie associée à la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie rare entraînant une atrophie musculaire.

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