Les conseillers de la FDA se prononcent contre le traitement de Capricor contre la cardiopathie de Duchenne

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Mercredi , le comité consultatif indépendant de la FDA américaine s'est prononcé contre les bienfaits de la thérapie cellulaire deramiocel de Capricor Therapeutics CAPR.O , pour le traitement de la cardiomyopathie associée à la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie rare entraînant une atrophie musculaire.