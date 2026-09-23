Les conseillers de la FDA confirment la sécurité du test de dépistage du cancer de Grail et en approuvent l'efficacité à une faible majorité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'experts externes conseillant la FDA américaine a confirmé mercredi la sécurité du test de dépistage du cancer par analyse sanguine GRAL.O de Grail, baptisé Galleri, même si les membres sont restés divisés quant aux preuves étayant son efficacité.

Si les dix membres du comité ont tous approuvé la sécurité de Galleri, le soutien à son efficacité a été plus mitigé, avec un vote de 6 voix contre 4 en sa faveur.