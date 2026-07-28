Les concurrents de Google se mobilisent pour réclamer des dommages-intérêts après une amende record d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cette nouvelle amende infligée par l'UE devrait entraîner une recrudescence des demandes d'indemnisation et donner un coup de fouet aux procédures en cours

* Google affirme que ses concurrents cherchent à obtenir des compensations financières plutôt qu'à innover eux-mêmes

par Supantha Mukherjee et Foo Yun Chee

La répression menée depuis des décennies contre les pratiques commerciales de Google GOOGL.O en Europe entre dans une nouvelle phase coûteuse, puisque la défaite de l'entreprise dans la première affaire intentée à son encontre en vertu de la nouvelle législation européenne ouvre la voie à une vague de poursuites privées réclamant jusqu'à 10 milliards de dollars de dommages-intérêts.

Ayant déjà dû absorber des milliards de dollars d'amendes infligées par l'UE depuis 2017, le géant de la recherche d'Alphabet fait désormais face à des poursuites judiciaires intentées par des concurrents de plus petite taille à travers l'Europe, selon une demi-douzaine d'avocats et de bailleurs de fonds spécialisés dans le contentieux, ainsi qu'un décompte des affaires déposées dans une demi-douzaine de pays.

Cette situation a été précipitée par une amende d'un milliard de dollars , la première en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), infligée à l'entreprise pour avoir favorisé ses propres services et empêché les développeurs d'applications de diriger les utilisateurs vers des options moins chères en dehors de sa boutique d'applications Google Play.

Selon les avocats, cette constatation d'une infraction persistante pourrait inciter davantage de parties à intenter des poursuites. “Je pense que cela va déclencher une nouvelle vague de litiges”, a déclaré Thomas Hoppner, associé chez Geradin Partners, qui a conseillé la plateforme allemande de comparaison de prix Idealo dans le cadre d'une affaire d'abus de marché.

En novembre, un tribunal berlinois a accordé à Idealo 465 millions d'euros (528,9 millions de dollars) à titre de dommages-intérêts, ce qui représente la plus forte amende jamais prononcée par un tribunal allemand pour une infraction au droit de la concurrence.

Les moteurs de recherche spécialisés “pourraient réclamer des dommages-intérêts, peut-être non seulement pour la période couverte par la DMA, mais aussi pour les années antérieures aux infractions à la DMA” en vertu de l'article 102, a ajouté Hoppner, faisant référence à une législation européenne plus ancienne interdisant aux entreprises d'abuser d'une position dominante sur le marché.

Google a déclaré que ces plaintes étaient sans fondement.

“Nous sommes en total désaccord avec ces poursuites, qui sont intentées par des entreprises cherchant à obtenir une indemnisation plutôt qu'à investir dans leurs propres produits”, a déclaré un porte-parole de Google.

COMPARER LES PRIX

Ces demandes de dommages-intérêts interviennent alors que la frénésie de dépenses de Google dans le domaine de l'IA a entraîné une forte consommation de trésorerie, le flux de trésorerie disponible d'Alphabet ayant été négatif au deuxième trimestre pour la première fois depuis son introduction en bourse.

Elles s'ajoutent également aux 10,4 milliards d'euros d'amendes infligées à Google par l'UE au cours de la dernière décennie, les régulateurs adoptant une position intransigeante à l'égard des géants de la tech. Ces actions privées en sont à des stades différents, et d'autres sont en cours de préparation et n'ont pas encore été déposées, selon des avocats et des sociétés de financement de litiges.

Lorsque Google a commencé à mettre en avant son propre service de comparaison de prix dans les résultats de recherche en 2008, le trafic vers les sites concurrents de comparaison de prix a chuté, déclenchant des plaintes et une enquête de l'UE qui a abouti à une amende de 2,42 milliards d'euros en 2017.

Google a contesté cette décision avant d'être débouté l'année dernière par la plus haute juridiction européenne.

La société britannique Foundem a poursuivi son action en justice dès le début. La société suédoise PriceRunner, soutenue par Klarna KLAR.N , a intenté une action en justice de plusieurs milliards de dollars en 2022 après le rejet de l'appel de Google.

Le site britannique de comparaison de prix Kelkoo, qui réclame des milliards de livres à Google au titre de divers dommages-intérêts à la suite de la décision de l'UE contre le service d'achats de Google, a déclaré que les dernières amendes infligées par l'UE pourraient donner un coup de pouce aux actions en justice en cours.

“Nous nous attendons à ce que ces actions soient quelque peu influencées par la décision relative à la DMA, car elle montre que Google continue de s'auto-référencer encore aujourd'hui”, a déclaré à Reuters Richard Stables, directeur général de Kelkoo, ajoutant que cette décision donnait à d'autres davantage de motifs pour intenter des poursuites.

Matej Pardo, directeur des opérations de la société de financement de litiges LitFin, qui soutient deux groupes poursuivant Google à Amsterdam pour ses enchères sur Shopping et réclamant au total plus d'un milliard de dollars, a fait écho à ce sentiment.

“De nombreuses actions de ce type ont déjà été intentées, et d'autres sont probablement en cours de préparation”, a-t-il déclaré.

Le groupe italien Moltiply, qui exploite le site de comparaison de prix Trovaprezzi.it, réclame 2,97 milliards d'euros .

PLUS D'AMENDES, PLUS DE PLAINTES

Les amendes infligées à Google la semaine dernière étaient respectivement les cinquième et sixième pour des pratiques anticoncurrentielles. Le mois dernier, Google a perdu une longue bataille contre une amende record de 4,1 milliards d'euros infligée par l'UE pour avoir utilisé son système d'exploitation mobile Android afin de bloquer ses concurrents.

Marco Pescarmona, président du groupe Moltiply, l'un des plaignants contre Google, a déclaré que la récente décision relative à la DMA renforcerait les demandes de dommages-intérêts, même s'il s'interroge sur la volonté de Bruxelles d'utiliser pleinement la loi pour éradiquer l'autofavorisation si le non-respect de la réglementation persiste.

“La DMA est un très bon texte législatif. Son défaut réside peut-être dans le fait qu'elle est si efficace qu'ils ont peur de l'utiliser”, a-t-il déclaré.

Google, quant à lui, compte sur le temps qui joue en sa faveur, ont indiqué ses avocats, étant donné que les procédures peuvent s'éterniser pendant des années. L'entreprise pourrait encore contester l'amende infligée en vertu de la DMA.

Dans l'affaire relative au commerce en ligne, près de deux décennies se sont écoulées entre les abus présumés et l'épuisement des voies de recours par Google.

“À ce moment-là, ils auront déjà monopolisé de nombreux marchés”, a déclaré Pardo, de LitFin, qualifiant les amendes de “coût inhérent à l'activité”, tout en ajoutant que les délais d'attente pouvaient aller jusqu'à huit ans.

Dans l'affaire PriceRunner, un tribunal de Stockholm a condamné Google en juillet à payer environ 1,97 milliard de dollars, intérêts compris — une décision que Klarna a saluée, mais dont elle ne s'attend pas à percevoir le montant de sitôt.

“Nous pouvons nous attendre à ce qu'un appel prenne plus d'un an, voire plusieurs années”, a déclaré Pontus Scherp, l'avocat de Klarna.

(1 dollar = 0,8784 euro)