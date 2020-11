Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les concurrents d'EDF demandent 146,2 TWh d'Arenh Reuters • 30/11/2020 à 18:28









PARIS, 30 novembre (Reuters) - Les concurrents d'EDF EDF.PA ont demandé 146,2 térawatts-heure (TWh) d'électricité d'origine nucléaire au groupe public pour 2021 à l'occasion d'un guichet de souscription relatif à l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), a annoncé lundi la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Le plafond législatif fixe à 100 TWh par an la quantité d'électricité allouée aux fournisseurs au prix de 42 euros le MW. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ENI MIL -3.25% EDF Euronext Paris -2.12% ENGIE Euronext Paris -1.20% TOTAL Euronext Paris -4.97%