Les "comptes Trump" peuvent-ils stimuler l'épargne des jeunes Américains ?

Le programme offre un capital de départ de 1 000 dollars pour les enfants nés en 2025-2028

Des employeurs comme JPMorgan et BofA versent une contribution équivalente à celle du gouvernement

L'éducation financière et les habitudes d'épargne sont les clés du succès du programme

Les "comptes Trump" sont des comptes d'investissement fiscalement avantageux conçus pour stimuler l'épargne des citoyens américains de moins de 18 ans. Plus de 500 000 familles se sont inscrites pour participer à ce programme, qui sera mis en place par le gouvernement cet été.

FONCTIONNEMENT DES COMPTES TRUMP Le gouvernement lancera le programme en juillet . Le Trésor américain déposera 1 000 dollars de capitaux d'amorçage sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028 et disposant d'un numéro de sécurité sociale valide. Le gouvernement investira l'argent dans des fonds indiciels à faible coût qui fructifieront avec un report d'impôt. L'impôt sur le revenu est dû au moment du retrait. Les parents, les tuteurs, un employeur ou une autre entité peuvent ajouter des fonds supplémentaires au compte d'un enfant. Le programme limite ces contributions à 5 000 dollars par an, la part de l'employeur devant être limitée à 2 500 dollars par an.

À l'âge de 18 ans, l'enfant prendra le contrôle du compte.

COMMENT OUVRIR UN COMPTE? Tout d'abord, remplissez le formulaire 4547 de l'IRS, , qui peut être rempli à tout moment. Dans le courant de l'année, vous pourrez ouvrir un compte en ligne sur le site trumpaccounts.gov.

QUI FINANCE L'INITIATIVE? En décembre dernier, l'entrepreneur Michael Dell et son épouse Susan ont annoncé qu'ils allaient déposer 250 dollars sur les comptes d'investissement individuels de 25 millions d'enfants américains dans le cadre d'un engagement philanthropique de 6,25 milliards de dollars.

Selon un porte-parole des Dell, les enfants qui vivent dans des zones géographiques où le revenu familial médian est inférieur ou égal à 150 000 dollars recevront l'argent.

JPMorgan Chase a déclaré mercredi qu'elle s'engageait à verser une somme équivalente à la contribution unique de 1 000 dollars du gouvernement américain aux enfants des employés américains éligibles.

Bank of America prévoit également d'offrir une contribution de 1 000 dollars aux employés éligibles, selon une note interne consultée par Reuters. BofA permettra aux employés éligibles de verser des contributions avant impôt sur ces comptes par le biais de retenues salariales, selon la note.

M. Trump a déclaré mercredi que des dizaines d'employeurs importants avaient signé pour ajouter des contributions au compte Trump dans les avantages sociaux de leurs employés, notamment Uber, Charles Schwab, Charter Communications et "beaucoup, beaucoup d'autres".

Si le capital de départ rend les comptes Trump plus attrayants, il ne modifie pas fondamentalement les calculs ou les considérations de planification financière, explique Doug Boneparth, président de Bone Fide Wealth, une société de conseil financier new-yorkaise.

"Une contribution unique ou une modeste contribution continue peut contribuer à l'engagement et à l'élan initial, mais les résultats à long terme dépendront toujours de la cohérence, des plafonds de contribution, des choix d'investissement et des rendements du marché", explique M. Boneparth.

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS FISCALES?

Selon Alex Caswell, planificatrice financière agréée chez Wealth Script Advisors à San Francisco, les comptes Trump sont essentiellement des comptes de retraite sous tutelle, appelés IRA sous tutelle, supervisés par un parent ou un tuteur légal. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans, le compte se transforme en IRA traditionnel.

Les implications fiscales peuvent toutefois être complexes, car une partie du compte est alimentée par des distributions exonérées d'impôt, mais il peut également comprendre des investissements imposables, explique M. Caswell. "Cela devient compliqué", note-t-il. Les retraits d'un compte Trump sont également soumis à un traitement similaire à celui des IRA, , y compris des pénalités en cas d'utilisation anticipée ou non qualifiée, explique John Iselin, directeur associé de la recherche économique au Budget Lab de Yale.

"L'aide est large et superficielle plutôt que ciblée et importante", explique M. Iselin.

COMBIEN POUVEZ-VOUS ÉCONOMISER?

Andrew Herzog, planificateur financier agréé au Watchman Group de Plano, au Texas, calcule que si vous laissez votre capital de départ de 1 000 dollars tranquille pendant 28 ans, en supposant qu'il rapporte 10 % par an, vous finirez par disposer de 16 000 dollars. Depuis 1957, le S&P 500 a enregistré un rendement annuel moyen de 10,54 %.

"Pour les nouveaux parents, c'est une aubaine d'obtenir 1 000 dollars du gouvernement fédéral: prenez-les", déclare M. Herzog.

Les calculs de M. Herzog montrent qu'en investissant le capital de départ, plus 100 dollars par mois jusqu'à l'âge de 18 ans (l'âge limite pour cotiser), puis en laissant le compte fructifier pendant 10 ans, on obtiendrait environ 180 000 dollars.

Pour ceux qui ont la possibilité d'épargner de manière plus agressive, le résultat est encore plus spectaculaire. En investissant le capital de départ, en maximisant les cotisations chaque année à 5 000 dollars jusqu'à l'âge de 18 ans, puis en laissant le compte fructifier pendant 10 ans, l'enfant obtiendrait un portefeuille d'une valeur de 698 000 dollars lorsqu'il atteindrait l'âge de 28 ans.

LES COMPTES TRUMP PEUVENT-ILS RENFORCER LA CULTURE FINANCIÈRE AUX ÉTATS-UNIS?

"Il y a des moments propices à l'apprentissage lorsque les enfants ont des investissements à leur nom à mesure qu'ils grandissent", explique Jackie Cummings Koski, planificatrice financière agréée et éducatrice financière. "Par exemple, qu'est-ce qu'un fonds indiciel? Quelles actions détiennent-ils dans le fonds? Combien va-t-il fructifier? À quoi servira-t-il?"

Le capital de départ est un coup de pouce utile, estime Tomas Geoghegan, fondateur et conseiller en patrimoine familial chez Beacon Hill Private Wealth à Summit, dans le New Jersey. "L'impact réel viendra du fait que les familles prendront l'habitude de cotiser régulièrement", explique-t-il.

Selon Melissa Caro, planificatrice financière agréée à New York, les recherches montrent que les dépôts automatiques, les abondements immédiats et les règles claires sont de meilleures méthodes pour stimuler l'épargne des ménages à faibles revenus.

"Vous versez de l'argent maintenant et vous en bénéficiez au moment de la déclaration d'impôts", explique Mme Caro. "Ce n'est pas ainsi que l'on fait évoluer le comportement des familles visées par cette mesure."

QUELS SONT LES DÉTAILS QUI RESTENT À ÉCLAIRCIR?

Plusieurs points restent à éclaircir, notamment la manière dont le compte sera traité lorsque les familles demanderont une aide fédérale aux étudiants. D'autres questions se posent: Qui gérera les comptes? Comment les dépositaires géreront-ils la conformité, les restrictions d'investissement et le financement par l'employeur?

"J'ai eu quelques clientes qui ont accouché l'année dernière ou cette année. J'ai également eu un enfant", explique Mme Caswell. "Nous attendons d'être mieux conseillés."