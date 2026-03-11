 Aller au contenu principal
Les compagnies pétrolières progressent alors que les craintes concernant l'offre s'intensifient malgré un plan de libération des stocks record
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,95%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent à terme lcoC1 en hausse de 3,9 % à 91,2 $/baril, West Texas Intermediate américain à terme CLc1 en hausse de 3,9 % à 86,70 $/baril ** Les prix du pétrole augmentent alors que de nouvelles attaques sur des navires dans le détroit d'Ormuz ont aggravé les craintes de perturbation de l'approvisionnement, et les analystes ont déclaré que la proposition de l'Agence internationale de l'énergie pour une libération record des réserves de pétrole est inadéquate pour apaiser ces craintes ** L'AIE a recommandé la mise en circulation de 400 millions de barils de pétrole, la plus grande opération de ce type dans l'histoire de l'Agence, pour tenter de maîtriser les prix de l'énergie, qui ont grimpé de 25 % depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Le calendrier de la libération sera décidé en temps voulu, a déclaré l'AIE

** Valero Energy VLO.N , Expand Energy EXE.O , Occidental Petroleum OXY.N , EOG Resources EOG.N et Coterra Energy

CTRA.N progressent de 2,9 % à 5 %, parmi les principaux gagnants en pourcentage de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N en légère hausse

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N grimpe de 4,8%

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
COTERRA ENERGY
31,135 USD NYSE +2,37%
EOG RESOURCES
131,803 USD NYSE +3,04%
EXPAND ENER
108,0300 USD NASDAQ +3,21%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
35,320 USD NYSE -0,04%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
225,610 USD NYSE +4,85%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,774 USD NYSE +3,11%
Pétrole Brent
91,53 USD Ice Europ +0,14%
Pétrole WTI
86,55 USD Ice Europ -0,40%
VALERO ENERGY
227,620 USD NYSE +4,90%
Afficher toutes les valeurs associées
