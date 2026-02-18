Les compagnies pétrolières en hausse après la fin abrupte des négociations entre la Russie et l'Ukraine

18 février - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,4%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 3,19% à 69,58 $/baril, West Texas Intermediate à terme CLc1 en hausse de 3,3% à 64,39 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent après que les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie à Genève se soient terminés après seulement deux heures, le président ukrainien Volodimir Zelensky les qualifiant de "difficiles"

** Les pourparlers sous médiation américaine en Suisse ont eu lieu alors que le président américain Donald Trump a suggéré à deux reprises ces derniers jours qu'il appartenait à l'Ukraine de prendre des mesures pour assurer leur succès

** APA Corp APA.O , Baker Hughes BKR.O , Targa Resources

TRGP.N , ConocoPhillips COP.N et Occidental Petroleum OXY.N en hausse entre 1,1 % et 2,8 % parmi les principaux gagnants en pourcentage de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N grimpe de 2,5%

** Les raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N en hausse d'environ 1%